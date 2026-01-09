< sekcia Slovensko
Vláda schválila zmeny úhrad poisťovní pre pohotovostné ambulancie
Úprava úhrad má podľa rezortu zabezpečiť primerané krytie týchto nákladov a prispieť tak k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v tomto segmente.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Výška úhrad pre ambulancie pohotovostných služieb z prostriedkov verejného zdravotného poistenia sa upraví. Cieľom je zabezpečiť primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov u týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zmeny prinesie nariadenie vlády, ktoré kabinet schválil na piatkovom rokovaní.
„Navrhovaným nariadením sa upravuje maximálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu a maximálna výška úhrady na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia mesačne pre ambulancie zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Upravuje sa výška mesačnej paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na jednu ambulanciu,“ priblížilo Ministerstvo zdravotníctva SR ako predkladateľ návrhu.
Zároveň ozrejmilo, že návrhom reaguje na schválenie zmien, ktoré mali priamy vplyv na zvýšenie nákladov ambulancií pohotovostnej služby. Úprava úhrad má podľa rezortu zabezpečiť primerané krytie týchto nákladov a prispieť tak k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v tomto segmente.
Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára.
