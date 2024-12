Vláda schválila zmluvu s LOZ o sociálnom zmieri v zdravotníctve

Bratislava 20. decembra (TASR) - Vláda na svojom piatkovom rokovaní schválila zmluvu s Lekárskym odborovým združením (LOZ) o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaväzuje k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Zmluvu podpisuje za vládu minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a za lekárskych odborárov ich predseda Peter Visolajský.



V zmluve sa vláda zaviazala, že nemocničným lekárom sa budú zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou. Zabezpečiť to má novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú má vláda bezodkladne v skrátenom legislatívnom konaní predložiť na rokovanie Národnej rady SR. Parlament má podľa zmluvy čas odobriť zmeny do konca februára. Výnimkou sú lekári, ktorí pracujú na menej ako polovicu úväzku a zároveň pracujú u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s výnimkou nemocníc a záchraniek. Rovnako ak sú štatutárnym orgánom iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako je poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Zmluva obsahuje aj body k zmene systému financovania zdravotníckych zariadení i opatreniam na zvýšenie počtu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek. Body sa týkajú aj zrušenia zdaňovania nepeňažného plnenia pri vzdelávaní zdravotníkov či zabezpečenia lekárskych fakúlt tak, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov. Zmluva sa venuje napríklad aj požiadavke týkajúcej sa reformy vzdelávania.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo na jeseň výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Neskôr začali podávať aj výpovede z nadčasov. Lekárski odborári trvali na plnení memoranda, ktoré s nimi v roku 2022 podpísal vtedajší vládny kabinet.



Pokiaľ by k dohode nedošlo, hrozilo, že lekárom 31. decembra vyprší výpovedná lehota. V súvislosti s tým bol prijatý zákon, ktorý rozšíril definíciu mimoriadnej udalosti aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti, počas ktorej by boli zdravotníci povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť.