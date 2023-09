Vláda schválila zonáciu Národného parku Slovenský kras

Na snímke dočasne poverený minister hospodárstva SR Peter Dovhun (vľavo) a dočasne poverený minister životného prostredia SR Milan Chrenko počas 15. rokovania Vlády SR v Bratislave v stredu 13. septembra 2023. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 13. septembra (TASR) - Vláda v stredu schválila zonáciu Národného parku Slovenský kras. Jeho výmera sa zvýši na 35.522 hektárov. Piaty najprísnejší stupeň ochrany bude tvoriť 24,18 percenta výmery, čo je 8591 hektárov.Výmera ochranného pásma bude znížená na 5715 hektára. Štvrtý stupeň ochrany bude tvoriť 3,34 percenta, tretí stupeň 72,37 percenta a druhý stupeň bude na 0,10 percenta výmery parku.skonštatovalo ministerstvo životného prostredia. Národný park sa nachádza v okresoch Košice-okolie, Rožňava a Revúca.Ochrániť sa majú nížinné a podhorské kosné lúky, porasty borievky obyčajnej, penovcové prameniská či kyslomilné bukové lesy. Z rastlín chce rezort chrániť napríklad poniklece, vstavače, zvonovec ľaliolistý, prvosienkú holú a pľúcnik úzkolistý.V prípade živočíchov sa má vyhlásením zonácie ochrániť niekoľko druhov vtákov a netopierov, taktiež aj rys, vlk, vydra, salamandra či fúzač.uviedol envirorezort. Schválením zonácie zároveň dôjde k zrušeniu 14 chránených území, s ktorými sa národný park prekrýva.Odsúhlasenie zonácie je podľa premiéra Ľudovíta Ódora len pokračovaním reformy národných parkov, ktorú schválil parlament.poznamenal s tým, že v Slovenskom krase sa to týka pozemkov v štátnom vlastníctve.skonštatoval.V Slovensko krase podľa šéfa envirorezortu Milana Chrenka chránia unikátne lokality, ktoré sú vzácne zo slovenského aj medzinárodného hľadiska.uviedol. Minister povedal, že odkedy je v úrade, snaží sa prezentovať ochranu prírody nie ako brzdu pokroku, ale príležitosť.podotkol.Riaditeľ Správy Národného parku Slovenský kras Milan Olekšák skonštatoval, že vláda schválením zonácie vyslala pozitívnu správu pre občanov, región aj prírodu. Umožní im to tak plniť kvalitnejšiu starostlivosť o ekosystémy v rámci národného parku. Vládny kabinet im tiež dal možnosť rozvíjať prírodný cestovný ruch a kvalitnejšie sa starať o návštevníkov, povedal.V národnom parku podľa Olekšáka plánujú postaviť prvé návštevnícke centrum. Sídliť by malo v obci Silická Jablonica v okrese Rožňava.doplnil.Chrenko taktiež zopakoval, že vyhlasovaním zonácií národných parkov postupuje ministerstvo životného prostredia v súlade so schváleným zákonom. Poslanci podľa neho tiež majú právo podať v tejto súvislosti podnet na Ústavný súd SR. V utorok (12. 9.) podanie podnetu avizoval predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).