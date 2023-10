Vláda schválila zonáciu Národného parku Veľká Fatra

Bratislava 4. októbra (TASR) - Vláda v stredu schválila zonáciu Národného parku Veľká Fatra. Jeho výmera sa zvýši na 40.889 hektárov. Bez zásahu bude 16.374 hektárov územia, na ktorom bude platiť piaty stupeň ochrany.



"Účelom vyhlásenia Národného parku Veľká Fatra je zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany, ktorými sú biotopy európskeho a národného významu, biotopy druhov európskeho a národného významu - rastlín i živočíchov, druhy vtákov a abiotické javy," poukázal envirorezort. Zároveň dodal, že to prispeje k odstráneniu nedostatkov uvedených v žalobe Európskej komisie vo veci nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho.



Výmera ochranného pásma bude znížená na 25.307 hektára. Štvrtý stupeň ochrany bude tvoriť 5276 hektárov, tretí stupeň bude platiť na 19.182 hektároch a druhý stupeň bude mať výmeru 55 hektárov. "K zvýšeniu stupňa ochrany prostredníctvom zonácie dochádza výlučne na štátnych pozemkoch. Nie sú tam pozemky súkromné alebo mestské, čiže subjektov, ktoré nesúhlasili so zonáciou," poznamenal minister životného prostredia Milan Chrenko.







V národnom parku sa podľa Chrenka nachádza vyše 500 jaskýň, 180 chránených rastlín a 220 druhov vtáctva. Ochrániť sa majú kyslomilné bukové lesy, horské jelšové lužné lesy, kosodrevina, lipovo-javorové sutinové lesy či rôzne porasty. Z rastlín chce rezort chrániť napríklad zvonovec ľaliolistý, kyjanôčku zelenú, napúchavec plstnatý, dutohlávku a črievičník papučkový. V prípade živočíchov sa má vyhlásením zonácie ochrániť modráčik čiernoškvrnný, bystruška potočná, šidielko ozdobné, niekoľko druhov vtákov a netopierov a medveď, vlk, rys a vydra.



Necelá polovica územia národného parku je podľa envirorezortu navrhnutá do zóny, v ktorej sa bude uplatňovať prírode blízky spôsob obhospodarovania v lesoch. Na lúkach a pasienkoch sa bude preferovať bežné obhospodarovanie s uplatňovaním tradičných spôsobov. Na území národného parku sa tiež počíta s poľovníctvom. Zakázané však bude vnadenie a prikrmovanie raticovej zveri jadrovým a dužinatým krmivom, poukázalo ministerstvo. Rovnako zostáva zachovaný zber lesných plodov pre vlastnú potrebu.



"Zonácia, kde nastavujeme jasné pravidlá toho, čo, kde a ako sa môže, je alfou a omegou rozvoja tohto regiónu a pomôže aj lokálnej ekonomike a ľuďom, ktorí v tejto oblasti žijú," poznamenal Chrenko.



Premiér Ľudovít Ódor povedal, že schválenie zonácie je finalizácia dvojročnej snahy. Podobne ako v minulosti boli rokovania náročné, ale podarilo sa nájsť nejaký pomerne rozumný konsenzus," zhodnotil. Sú tam podľa neho benevolentné prechodné obdobia na niektoré citlivejšie otázky.



Strana Smer-SD vyzvala tento týždeň vládu odborníkov, aby ponechala schvaľovanie zonácie Veľkej Fatry na nový vládny kabinet. Hnutie Progresívne Slovensko, naopak, vládu podporilo vo vyhlásení. Zonácia bola podľa iniciatívy My sme les riadne prerokovaná, a preto nebol dôvod na odkladanie jej schválenia. Tvrdí, že zonácia bude jedným zo zásadných dokumentov, ktoré zabezpečia predvídateľný rozvoj a lepšiu ochranu prírody tohto národného parku.



Súčasťou Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma je aj lokalita Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec.



Nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2024.