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Vláda schválila zonáciu TANAP-u

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Na snímke turisti obdivujú kvety na skalke v Expozícii tatranskej prírody - botanickej záhrady Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP) v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR Oliver Ondráš

V najprísnejšie chránenej zóne A bude 46.163 hektárov, čo predstavuje vyše 61 percent výmery.

Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda v stredu schválila zonáciu Tatranského národného parku (TANAP). Jeho celková výmera bude 74.606 hektárov. V najprísnejšie chránenej zóne A bude 46.163 hektárov, čo predstavuje vyše 61 percent výmery. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Do zóny B so štvrtým stupňom ochrany sa zaradí 10.695 hektárov národného parku. Zónu C s tretím stupňom ochrany bude tvoriť 17.011 hektárov a zóna D s druhým stupňom ochrany bude mať 735 hektárov, priblížilo ministerstvo.

„Pri vymedzovaní zón sa zohľadňovala prítomnosť biotopov, ich zachovalosť a vzácnosť, intenzita lesníckeho a poľnohospodárskeho využívania, rekreačno-športové a iné využívanie územia, výskyt zastavaných plôch, infraštruktúry, verejných zariadení a priestorov s iným funkčným zameraním,“ uviedol envirorezort v predloženom materiáli.

Vyhlásenie zonácie TANAP-u prispeje podľa MŽP k odstráneniu nedostatkov uvedených v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z júna 2022. Tatranský národný park je súčasťou jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku a výmera biotopov tohto druhu v bezzásahovom režime by sa zonáciou zvýšila z 10.198 na 18.791 hektárov. „Dôvodom tejto úpravy je potreba zabezpečiť priaznivý stav biotopov a predmetov ochrany nachádzajúcich sa na území národného parku,“ skonštatovalo ministerstvo. Doplnilo, že toto ustanovenie zároveň umožňuje vykonávať reguláciu raticovej zveri a vybraných druhov srstnatej zveri v lokalitách výskytu hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka.

Dôvodom zonácie je aj konanie o porušení pravidiel, ktoré vedie Európska komisia voči SR vo vzťahu k územiam európskeho významu. TANAP a jeho ochranné pásmo sa po zonácii bude prekrývať so 14 územiami európskeho významu.

Cieľom zonácie je takisto podľa MŽP zabezpečenie priaznivého stavu 42 biotopov európskeho významu a ôsmich biotopov národného významu, 74 druhov rastlín európskeho a národného významu, 56 druhov živočíchov európskeho a národného významu či 28 druhov vtákov.

Materiál nadobudne účinnosť 15. júla 2026, niektoré časti 15. júla 2036.
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