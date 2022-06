Vláda má okrem iného schvaľovať aj refundáciu výdavkov na testovanie

Bratislava 22. júna (TASR) - Štát by mal obciam v pôsobnosti 21 okresných úradov preplatiť vyše 1,19 milióna eur za výdavky súvisiace s testovaním obyvateľstva na ochorenie COVID-19 počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Úhradu výdavkov, ktorých výška sa pohybuje od 30 až po viac ako 230.000 eur, bude schvaľovať na stredajšom rokovaní vláda.



Ministerstvo práce na 86. schôdzu kabinetu predkladá návrh na rozšírenie okruhu osôb, ktorým je možné poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci jednorazovo v sume 100 eur. Na príspevok by mal mať nárok aj ten, kto sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku od šesť do 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, zároveň je príjemca osobou, za ktorú štát platil sociálne poistenie.



Kabinet bude na 86. schôdzi tiež schvaľovať návrh interpretácie sčítania týkajúci sa dát o národnosti a ďalšej národnosti. Podľa predloženého návrhu by sa mal výsledok brať ako súčet oboch národnostných kategórií. Schválená interpretácia by mala následne rozšíriť aj zoznam obcí, v ktorých majú príslušníci národnostnej menšiny právo v úradnom styku používať menšinový jazyk. Aktualizácia zoznamu sa týka 157 obcí, pričom rozšírenie jazykových práv sa vzťahuje najmä na rusínsku a rómsku národnostnú menšinu.



Vláda takisto prerokuje materiál, ktorý avizuje postoj Slovenska pri rokovaní na budúcotýždňovom samite NATO v Madride. Slovensko plánuje na stretnutí podporiť posilnenie východného krídla NATO zmenou súčasnej predsunutej prítomnosti na dlhodobú predsunutú obranu.



Kabinet má tiež prebrať výsledky národných priorít implementácie Agendy 2030, rovnako tiež zmenu využitia nevčerpaných kapitálových výdavkov Ministerstva dopravy a výstavby SR či Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.