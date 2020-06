Vláda si počká na rozhodnutie odborníkov, či treba zrušiť núdzový stav

Bratislava 4. júna (TASR) - O zrušení núdzového stavu na Slovensku by mali rozhodnúť odborníci, zhodujú sa ministri. Vláda si počká na ich odporúčanie. Ministri to uviedli vo štvrtok pred rokovaním vlády.



Zrušenie núdzového stavu bude podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) témou štvrtkového zasadnutia krízového štábu. Potvrdil, že na štábe navrhne zrušenie tohto stavu.



"Ak sa konzílium odborníkov rozhodne, že nie je potrebné pokračovať v núdzovom stave, že stačí len mimoriadna situácia, tak vláda prijme adekvátne opatrenia," uvádza minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Dodal, že ak by nastala mimoriadna situácia, bude si to vyžadovať nejaké legislatívne zmeny. Mikulec si nemyslí, že bude potrebné meniť nejaké zákony. Obaja ministri sa však zhodujú, že ďalej bude pokračovať mimoriadna situácia.



Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) priblížila, že bude požadovať jeho zrušenie. Odôvodňuje to aj tým, že v Ústave SR je zadefinované, že núdzový stav má trvať 90 dní. Nevidí tiež dôvod na jeho predĺženie. "Je čas, aby sme sa vracali do normálu a intenzívne riešili ekonomickú krízu," poznamenala Remišová.







"Som za to, aby sa núdzový stav skončil najneskôr 15. júna. Ak to bude na diskusii na vláde, tak tento môj postoj zopakujem," podotkol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) hovorí, že vláda chce k zrušeniu núdzového stavu pristupovať zodpovedne. "Potrebujeme sa o tom porozprávať a zvážiť, či to potrebujeme alebo nie," povedal s tým, že za pár dní sa epidemiologická situácia môže zmeniť. Gröhling je však za to, aby sa situácia uvoľnila.



Núdzový stav podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martina Klusa (SaS) nie je potrebné predlžovať. Verí tiež, že medzi ministrami nastane dohoda k zrušeniu.



"Myslím si, že táto vec je v kompetencii odborníkov. Vláda rozhodne nie na základe hlasovania, ale na základe zváženia základných argumentov," uviedol šéf rezortu pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO). Dodal, že ak budú odborníci za zrušenie núdzového stavu, tak vláda návrh podporí.



Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) hovorí, že by mohlo dôjsť k uvoľneniu núdzového stavu, chce však počkať na rozhodnutie odborníkov.



"Na núdzový stav máme naviazané viaceré opatrenia, ktoré s ním súvisia, a preto to treba dôsledne zvážiť," tvrdí šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) s tým, že nevidí právny priestor na jeho udržanie.



Pre ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) bude dôležité vyhodnotiť zrušenie núdzového stavu na základe dát a čísel. Taktiež je dôležité, aký dosah to bude mať. Zároveň Heger poznamenal, že všetky opatrenia, ktoré sa robili v rezorte, boli viazané na mimoriadnu situáciu, a nie na núdzový stav.