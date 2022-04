Samosprávne voľby by sa mohli konať skôr

Na archívnej snímke Eva Chmelová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 12. apríla (TASR) - Voľby do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí by sa mohli konať skôr. Vláda schválila legislatívny návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, aby mohli byť voľby v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv, namiesto súčasných 14. Voľby, určené na sobotu, by sa tak mohli konať 22. októbra a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých, ako to vychádza podľa súčasných zákonných podmienok. Kabinet schválil tiež návrh na skrátené legislatívne konanie zákonnej iniciatívy.píše sa v predloženom návrhu.Riaditeľka sekcie verejnej správy, odboru volieb, referenda a politických strán MV Eva Chmelová dodala, že je na predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina), aby vyhlásil a určil konkrétny termín volieb.odpovedala Chmelová na otázku, či MV už ráta s termínom 22. október.Podľa súčasného znenia zákona o podmienkach výkonu volebného práva sa majú voľby do orgánov samosprávnych krajov i samosprávy obcí konať v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. V prípade nadchádzajúcich spojených volieb by túto podmienku spĺňal dátum 29. október. Vzhľadom na časovú blízkosť Sviatku všetkých svätých, predpokladané presuny obyvateľstva a z toho vyplývajúce riziko nízkej účasti na voľbách sa začal zvažovať skorší termín.Novelou sa má upraviť aj zákon o politických stranách a politických hnutiach. Zmeny sa majú týkať sankcií pre kandidátov koalícií strán a hnutí pri voľbách do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu. Nemajú sa vzťahovať na blížiace sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy.Po schválení v parlamente by zákonná úprava mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.