Vláda: Správa o právnom štáte od EK má nevhodnú metodiku
Výročné správy EK by sa mali podľa slovenskej vlády upraviť tak, aby prikladali väčšiu váhu overeným faktom než politickým úvahám.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Tohtoročná správa o právnom štáte z dielne Európskej komisie (EK) bola vypracovaná nevhodnou metodikou a jej súčasťou sú obsahové nepresnosti v časti o situácii právneho štátu na Slovensku. Skonštatovala to vláda SR v materiáli, ktorým oficiálne reaguje na Správu o právnom štáte 2025. Reakciu vlády schválil kabinet na svojom stredajšom zasadnutí. Komisii vyčíta napríklad využívanie mimovládnych organizácií ako relevantných zdrojov bez riadneho preverenia.
„Správu považujeme, oproti predchádzajúcim rokom, za o niečo vyváženejšiu a vecnejšiu, na druhej strane vnímame, že v nej zostali viaceré, aj zásadné, nepresnosti a neúplné informácie, pričom skoro všetky z nich vyznievajú v neprospech Slovenskej republiky,“ píše sa v schválenom materiáli, ktorý predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Slovenské orgány podľa vlády dostali priestor vyjadriť svoje názory a poskytnúť relevantné vstupy, no výslednú podobu správy považuje v mnohom za „neúplnú, nepresnú a neodzrkadľujúcu skutočný stav v Slovenskej republike“. Komisia je pri hodnoteniach pokroku podľa vlády SR vo svojich vyjadreniach často príliš všeobecná a chýba v nich podrobné odôvodnenie.
Za zásadné výhrady považuje používanie mimovládnych organizácií, ktoré sú podľa vlády politicky angažované a v konflikte záujmov, ako relevantných zdrojov „bez akéhokoľvek zohľadnenia kontextu ich financovania a politického pôsobenia“. Vláda kritizuje nekritické preberanie vyjadrení týchto mimovládok, a to aj po „dôkladnom a odôvodnenom“ upozornení od Úradu vlády SR, že ich vyjadrenia sú neúplné, nepresné či nepravdivé. V porovnaní s tým EK podľa vlády len minimálne zohľadnila stanovisko slovenskej vlády a ignorovala väčšinu pripomienok, neuviedla ani zásadné skutočnosti alebo ich uviedla len v poznámke pod čiarou na rozdiel od uvedenia informácií od mimovládok. EK tiež podľa slovenskej vlády nedodržiavala metodické zásady, ktoré si sama vytýčila pri tvorbe správy.
Výročné správy EK by sa mali podľa slovenskej vlády upraviť tak, aby prikladali väčšiu váhu overeným faktom než politickým úvahám. „Nedostatky v samotnej metodike a postupoch Komisie pri vypracúvaní správy neidentifikovala iba vláda, ale k uvedenému záveru dospel aj Európsky dvor audítorov, ktorý uvádza niekoľko odporúčaní na zlepšenie procesu prípravy,“ tvrdí vládny kabinet.
