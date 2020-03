SR sa vlani zapojila do 13 aktivít medzinárodného krízového manažmentu

Bratislava 5. marca (TASR) – Slovenská republika sa v roku 2019 zapojila celkovo do 13 aktivít medzinárodného krízového manažmentu, a to v rámci EÚ, NATO, OSN a OBSE. Slovensko pôsobilo predovšetkým v oblastiach svojho prioritného zahranično-politického záujmu – na západnom Balkáne, v krajinách Východného partnerstva, a tiež v Afganistane, Iraku, na Cypre, Blízkom východe a Haiti. Vyplýva to z materiálu Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2019, ktorý vo štvrtok schválila vláda SR.



Správa podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytuje komplexnú informáciu o zapojení SR do operácií, misií a aktivít medzinárodného krízového manažmentu prostredníctvom všetkých príspevkov, to jest príslušníkov Ozbrojených síl SR, Policajného zboru, finančnej správy, zástupcov MZVaEZ SR, Ministerstva obrany SR a Generálnej prokuratúry SR.



"Spolupráca príslušných rezortov SR sa uskutočňovala na rôznych úrovniach s využitím operatívnej komunikácie za účelom čo najefektívnejšieho využitia dostupných ľudských, materiálnych a finančných zdrojov," uviedol rezort diplomacie. Dodal, že cieľom SR je napomáhať prevencii, riešeniu a odstraňovaniu následkov konfliktov, kríz, priemyselných a prírodných katastrof vo svete a prispieť k stabilizácii a následnému rozvoju dotknutých oblastí.



Rezort diplomacie tiež informoval, že celkovo v roku 2019 pôsobilo v aktivitách MKM 1204 príslušníkov Ozbrojených síl SR, pričom vyslaných bolo 735 príslušníkov a v misiách pôsobilo celkom 21 príslušníkov Policajného zboru. "Jeden colník finančnej správy a jeden pracovník MZVaEZ SR pôsobili v misiách na Ukrajine. Jeden pracovník MO SR pôsobil v Styčnom úrade NATO na Ukrajine. Dvaja zástupcovia prokuratúry SR sa zúčastnili na aktivite na Ukrajine zameranej na otázky medzinárodnej cezhraničnej justičnej spolupráce v Zakarpatskej oblasti a pohraničných regiónoch v SR, Maďarsku a v Rumunsku," priblížilo MZVaEZ SR.



Zapájanie sa Slovenska do aktivít MKM bude podľa rezortu diplomacie v roku 2020 pokračovať v súlade so zameraním zahraničnej politiky SR na rok 2020. "V príslušných rezortoch štátnej správy prevláda ambícia udržať a prípadne zvýšiť príspevky SR v misiách a operáciách MKM, v závislosti od finančných a personálnych možností. Do budúcnosti je potrebné počítať so zvýšenými personálnymi príspevkami do misií a operácií zo strany rezortov zapájajúcich sa do MKM, ako aj s rozšírením geografického pôsobenia," uviedol rezort diplomacie. Dodal, že v roku 2020 SR plánuje zapojenie sa do misií EÚ v Afrike, konkrétne v Mali, Stredoafrickej republike a Somálsku.



"Angažovanosť SR v aktivitách MKM je prirodzenou súčasťou procesu zaručovania jej bezpečnosti a taktiež dôležitou úlohou z hľadiska plnenia medzinárodných záväzkov. Ostáva preto naďalej jednou z priorít vonkajšieho pôsobenia SR," uzavrel rezort diplomacie.