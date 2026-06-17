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Vláda: SR žiada kompenzácie za vojenskú pomoc pre Ukrajinu z EPF
SR v rokoch 2022 a 2023 odovzdala Ukrajine plne funkčné zbraňové systémy vrátane protivzdušných systémov S-300 a KUB či stíhacích lietadiel MiG-29.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Slovensko má v rámci Európskeho mierového nástroja (EPF) nevysporiadané nároky za vojenskú pomoc vo výške 451,6 milióna eur. Pri dohodnutej úrovni preplácania, asi 46,5 percenta hodnoty darovaného materiálu, to predstavuje približne 210 miliónov eur. Vyplýva to z informácie k odblokovaniu mechanizmu preplácania v rámci EPF, ktorú vzala vláda v stredu na vedomie.
„Návrh z dielne EÚ počíta s využitím pôvodne dohodnutého balíka určeného na refundáciu darovanej vojenskej techniky vo výške 6,6 miliardy eur na ďalšiu podporu Ukrajiny, pričom na refundáciu vojenskej pomoci členských štátov má podľa tohto návrhu smerovať 4,7 miliardy eur - teda výrazne menej v porovnaní so 43,2 miliardami eur, ktoré si členské štáty EÚ aktuálne nárokujú ako svoje nevysporiadané požiadavky na preplatenie už poskytnutej vojenskej pomoci v rámci pôsobnosti nástroja EPF,“ ozrejmilo Ministerstvo obrany (MO) SR.
Pripomína, že medzi rokmi 2022 až 2026 došlo k odovzdaniu veľkého množstva vojenskej techniky členských štátov EÚ na Ukrajinu, a tým prišlo aj k výraznému nárastu ich požiadaviek na preplatenie minulej pomoci. „To by znamenalo zníženie miery preplácania na približne desať až 11 percent, hoci pôvodne sa počítalo s refundáciou na úrovni približne 46,5 percenta hodnoty poskytnutého materiálu. Pre SR by tak išlo o výrazné zníženie očakávaných kompenzácií za poskytnutú vojenskú pomoc - namiesto očakávaných približne 210 miliónov eur by tak došlo len k minimálnej alebo žiadnej finančnej náhrade,“ tvrdí rezort.
Ak medzi členskými štátmi EÚ nebude možné dosiahnuť dohodu na navýšení finančného stropu nástroja tak, aby bol zabezpečený dostatok zdrojov pre preplatenie ich požiadaviek na dohodnutej úrovni, Slovensku by podľa aktuálneho návrhu EÚ bolo preplatených približne 45 miliónov eur (desať percent), respektíve 49 miliónov eur (11 percent). Pritom je potrebné rátať aj s celkovým nevyhnutným príspevkom Slovenska v hodnote približne 48 miliónov eur do 6,6-miliardového balíka určeného na refundáciu darovanej vojenskej techniky, priblížilo ministerstvo. „Na základe týchto odhadov by SR pri desaťpercentnom preplatení nedostala žiadne financie a bolo by potrebné ešte doplatiť približne tri milióny eur a pri 11 percentách by sme dostali zhruba jeden milión eur za poskytnutú pomoc,“ uviedlo MO.
Ministerstvo obrany deklaruje, že bude na európskej úrovni naďalej presadzovať spravodlivý a predvídateľný systém kompenzácií za vojenskú pomoc poskytnutú členskými štátmi. Cieľom je zabezpečiť, aby Slovensko získalo primeranú refundáciu za odovzdanú techniku a aby prijímané rozhodnutia zohľadňovali oprávnené záujmy krajín, ktoré významnou mierou prispeli k spoločnému úsiliu Európskej únie.
SR v rokoch 2022 a 2023 odovzdala Ukrajine plne funkčné zbraňové systémy vrátane protivzdušných systémov S-300 a KUB či stíhacích lietadiel MiG-29. Celková hodnota vojenskej techniky nahlásenej do mechanizmu EPF predstavuje približne 692 miliónov eur a spolu s nákladmi na jej náhradu presahuje finančný dosah na SR jednu miliardu eur, doplnil rezort obrany.
„Návrh z dielne EÚ počíta s využitím pôvodne dohodnutého balíka určeného na refundáciu darovanej vojenskej techniky vo výške 6,6 miliardy eur na ďalšiu podporu Ukrajiny, pričom na refundáciu vojenskej pomoci členských štátov má podľa tohto návrhu smerovať 4,7 miliardy eur - teda výrazne menej v porovnaní so 43,2 miliardami eur, ktoré si členské štáty EÚ aktuálne nárokujú ako svoje nevysporiadané požiadavky na preplatenie už poskytnutej vojenskej pomoci v rámci pôsobnosti nástroja EPF,“ ozrejmilo Ministerstvo obrany (MO) SR.
Pripomína, že medzi rokmi 2022 až 2026 došlo k odovzdaniu veľkého množstva vojenskej techniky členských štátov EÚ na Ukrajinu, a tým prišlo aj k výraznému nárastu ich požiadaviek na preplatenie minulej pomoci. „To by znamenalo zníženie miery preplácania na približne desať až 11 percent, hoci pôvodne sa počítalo s refundáciou na úrovni približne 46,5 percenta hodnoty poskytnutého materiálu. Pre SR by tak išlo o výrazné zníženie očakávaných kompenzácií za poskytnutú vojenskú pomoc - namiesto očakávaných približne 210 miliónov eur by tak došlo len k minimálnej alebo žiadnej finančnej náhrade,“ tvrdí rezort.
Ak medzi členskými štátmi EÚ nebude možné dosiahnuť dohodu na navýšení finančného stropu nástroja tak, aby bol zabezpečený dostatok zdrojov pre preplatenie ich požiadaviek na dohodnutej úrovni, Slovensku by podľa aktuálneho návrhu EÚ bolo preplatených približne 45 miliónov eur (desať percent), respektíve 49 miliónov eur (11 percent). Pritom je potrebné rátať aj s celkovým nevyhnutným príspevkom Slovenska v hodnote približne 48 miliónov eur do 6,6-miliardového balíka určeného na refundáciu darovanej vojenskej techniky, priblížilo ministerstvo. „Na základe týchto odhadov by SR pri desaťpercentnom preplatení nedostala žiadne financie a bolo by potrebné ešte doplatiť približne tri milióny eur a pri 11 percentách by sme dostali zhruba jeden milión eur za poskytnutú pomoc,“ uviedlo MO.
Ministerstvo obrany deklaruje, že bude na európskej úrovni naďalej presadzovať spravodlivý a predvídateľný systém kompenzácií za vojenskú pomoc poskytnutú členskými štátmi. Cieľom je zabezpečiť, aby Slovensko získalo primeranú refundáciu za odovzdanú techniku a aby prijímané rozhodnutia zohľadňovali oprávnené záujmy krajín, ktoré významnou mierou prispeli k spoločnému úsiliu Európskej únie.
SR v rokoch 2022 a 2023 odovzdala Ukrajine plne funkčné zbraňové systémy vrátane protivzdušných systémov S-300 a KUB či stíhacích lietadiel MiG-29. Celková hodnota vojenskej techniky nahlásenej do mechanizmu EPF predstavuje približne 692 miliónov eur a spolu s nákladmi na jej náhradu presahuje finančný dosah na SR jednu miliardu eur, doplnil rezort obrany.