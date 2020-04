Vláda stále nepredstavila svoj program, nedostal sa ani na rokovanie

Bratislava 16. apríla (TASR) - Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) stále nepredstavila svoj program. Programové vyhlásenie vlády (PVV) sa nedostalo ani na štvrtkové rokovanie kabinetu. Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) pre TASR potvrdila, že dokument sa finalizuje. Kabinet musí podľa Ústavy SR predložiť Národnej rade (NR) SR svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery do 30 dní od vymenovania. Vládu prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 21. marca.



Kabinet si schválil termín na predloženie dokumentu do 13. apríla, ten však nestihol a nový termín neurčil. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) avizoval, že vláda by mala predstúpiť pred NR SR na schôdzi, ktorá sa začne v pondelok 20. apríla.



Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) pred štvrtkovým rokovaním vlády povedal, že oneskorenie predloženia PVV treba pripísať situácii okolo pandémie nového koronavírusu. Uistil, že dokument predloží vláda do parlamentu načas.



Programové vyhlásenie vlády by sa malo podľa slov premiéra Igora Matoviča opierať aj o koaličnú dohodu, ktorú okrem predstaviteľov koaličných strán a hnutí podpísali aj takmer všetci koaliční poslanci.