Vláda: Záchranky by nemali dostať peniaze z plánu obnovy na vozidlá

Bratislava 26. júla (TASR) - Štátne záchranky by nemali dostať peniaze z plánu obnovy na nákup nových vozidiel. O zrušení pôvodného uznesenia z januára má v stredu rokovať vláda. Opäť sa bude zaoberať aj aktuálnym čerpaním eurofondov a prostriedkov z plánu obnovy.



Vláda má odobriť návrh, aby obyvatelia Banskej Bystrice, ktorých majetok poškodila v polovici augusta 2021 silná búrka, dostali jednorazovú finančnú kompenzáciu v súhrnnej výške 58.300 eur.



Kabinet Ľudovíta Ódora sa bude venovať aj poskytnutiu finančných prostriedkov v sume viac ako 8,34 milióna eur na projekt prestavby Mestskej krytej plavárne na Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach. Financie zo zdrojov Fondu na podporu športu by mali byť použité v rokoch 2023 a 2024.



Prostriedky vo výške 16 miliónov eur, ktoré boli súčasťou vyše 25-miliónovej alokácie, poskytnutej v roku 2021 na výstavbu športovej infraštruktúry národného významu (ŠINV), by mal zužitkovať Fond na podporu športu až v rokoch 2024 a 2025. O presune alokácie má vláda v stredu tiež rokovať.



Ministri majú rokovať i o podpise Dohovoru Rady Európy. Ten má stanoviť povinnosti zmluvných strán prijať potrebné legislatívne a iné opatrenia na ustanovenie trestnosti výroby falošných liekov a zdravotníckych pomôcok, ich dodávky, distribúcie a obchodovania s nimi, ako aj falšovania príslušných dokumentov.



Vládny kabinet zároveň plánuje odvolať Emila Marettu z funkcie prednostu Okresného úradu Ružomberok a vymenovať do tejto funkcie Radoslava Saláka.