Vláda súhlasila s memorandom pri výstavbe prečerpávajúcej elektrárne

Bratislava 12. júna (TASR) - Vláda vo štvrtok schválila postup pri plnení memoranda o spolupráci pri príprave a výstavbe projektu prečerpávajúcej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky. „Schválenie vládou je podmienkou nadobudnutia účinnosti tohto memoranda,“ pripomenulo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v predkladacej správe k návrhu.



Upozornilo ďalej, že memorandum, podpísané 5. júna, vytvára podklad pre spoluprácu dotknutých obcí pri príprave a výstavbe PVE Málinec - Látky ako „strategicky významného projektu z pohľadu SR v kontexte potreby zachovania trvalej energetickej stability a zabránenia výkyvov cien elektrickej energie a prehlbovania disproporcií v energetickej sústave“.



Envirorezort v memorande deklaruje podporu projektu a záujem vyvolať legislatívne a administratívne aktivity, ktoré sú nevyhnutné na jeho realizáciu. „Jedným z legislatívnych predpokladov naplnenia predmetu memoranda je aj vytvorenie solidárneho fondu v prospech obcí dotknutých výstavbou a prevádzkou PVE Málinec - Látky,“ dodáva MŽP a uisťuje, že vyvinie maximálne úsilie za účelom urýchlenia výstavby verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, verejných vodovodov, úpravní vody, verejného osvetlenia v obciach dotknutých výstavbou prečerpávajúcej vodnej elektrárne už pred začatím samotnej výstavby.



Pre vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) je dôležité, že vláda dala envirorezortu jednoznačný mandát, ktorý umožní realizovať konkrétne úkony, dohody aj konkrétne zmluvy. „Stavba najčistejšieho, bezpečného a spoľahlivého zdroja výroby elektrickej energie prinesie regiónu Podpoľania ekonomický rast, ale rovnako aj benefity pre celé hospodárstvo Slovenska,“ zdôraznil Taraba.



Pripomenul i to, že jedným z pilierov memoranda je zachovanie a udržanie vodárenského účelu vodnej nádrže Málinec ako spoľahlivého a trvalo udržateľného zdroja zásobovania obyvateľov daného územia pitnou vodou. „Je to absolútne prvý a základný predpoklad, ktorý je a bude garantovaný po celú dobu realizácie diela aj počas prevádzky,“ dodal ministra životného prostredia.



Po rokovaní vlády šéf envirorezortu uviedol, že v najbližšom období dôjde k spresneniu celého projektu. „To, čo je teraz v medzirezortnom pripomienkovom konaní, stiahneme a prídeme s definíciou novej investície,“ avizoval. Zároveň informoval, že ministerstvo spolupracuje s vedeckými inštitúciami, ktoré majú do konca roka prísť s reálnymi dátami spresňujúcimi konštrukčné predpoklady a približujúcimi celkovú výšku investície.