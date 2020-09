Vláda chce umožniť politickú reklamu v samosprávnych voľbách

Bratislava 9. septembra (TASR) - Politická reklama by sa mohla vysielať aj počas kampane v rámci volieb do orgánov územnej samosprávy. S možnosťou, ktorú pripúšťa návrh novely zákona o volebnej kampani z dielne koaličných poslancov, v stredu vyslovila súhlas vláda.



Podľa návrhu legislatívnej úpravy, ktorú predložili poslanci Roman Foltin (SaS), Juraj Šeliga (Za ľudí), Kristián Čekovský (OĽANO), Monika Péter (Sme rodina), Miroslav Žiak (SaS), Jarmila Halgašová (SaS) a Radovan Sloboda (SaS), by vysielací čas mohli získať kandidáti na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce či mestskej časti a politická strana, ktorá v týchto voľbách podá kandidátnu listinu. Novelou by sa umožnilo aj vysielanie reklamy kandidátov na poslancov zastupiteľstiev.



Predkladatelia tvrdia, že regionálne a lokálne médiá nemôžu vysielať politickú reklamu, ktorá býva zhrnutím volebných programov a zámerov kandidátov. Navrhujú preto, aby RTVS a iný vysielateľ s licenciou mohli vyhradiť najviac 20 hodín času na politickú reklamu v rozhlasovom vysielaní a najviac 20 hodín v televíznom vysielaní.



Vysielateľ by tiež podľa navrhovanej legislatívy mohol vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre jednotlivých kandidátov vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. V takom prípade by mal povinnosť predložiť Rade pre vysielanie a retransmisiu projekt programu, a to 30 dní pred začiatkom vysielania.



Poslanci pripomínajú, že podobné princípy platia pri voľbách do NR SR, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta SR.



Zákon by v prípade schválenia parlamentom mohol byť účinný od 1. januára 2021.



S návrhom novely už vyslovilo nesúhlas Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Vzhľadom na počet kandidujúcich subjektov v komunálnych a krajských voľbách, ktorý je niekoľkonásobne vyšší v porovnaní s ostatnými voľbami, vníma navrhovanú novelu ako nevykonateľnú. ZMOS upozorňuje i na to, že najbližší termín komunálnych volieb má byť identický s termínom volieb do orgánov samosprávnych krajov, čo znásobí riziko uplatnenia rovnakého rozsahu mediálneho priestoru pre všetkých kandidátov.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) bude hľadať poslancov, ktorí by podporili novelu zákona, aby sa zákaz politickej reklamy rozšíril aj na bilbordové kampane a letáky. Politické strany tak podľa neho prispievajú k zamoreniu prostredia vizuálnym smogom. Bilbordové kampane a letáky nie sú v súčasnosti účinné, podotkol Budaj s tým, že politické strany by mali byť vzorom.