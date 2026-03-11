Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Slovensko

Vláda súhlasí s odmietnutím revízie IHR

.
Na snímke minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) pred 131. rokovaním vlády SR v Bratislave 11. marca 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Uznesenie o odmietnutí predpisov predložil rezort zdravotníctva, ktorý argumentuje možnými pochybnosťami z ľudskoprávneho a ústavnoprávneho hľadiska.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. marca (TASR) - Vláda súhlasí s odmietnutím revízie medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2024. Uznesenie o odmietnutí predpisov predložil rezort zdravotníctva, ktorý argumentuje možnými pochybnosťami z ľudskoprávneho a ústavnoprávneho hľadiska, opiera sa pritom o stanoviská viacerých právnických fakúlt slovenských univerzít. Vláda o tom rozhodla v stredu.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Rezort diplomacie: SR nateraz uzatvára repatriácie z Blízkeho východu

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca