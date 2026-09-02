< sekcia Slovensko
Vláda súhlasí s podpisom dohovoru o nárokovej komisii pre Ukrajinu
Rozhodnutia komisie, ktorá bude mať sídlo v Haagu, budú konečné bez možnosti odvolania, komisia však nebude svoje rozhodnutia vymáhať prostredníctvom súdov.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Vláda na výjazdovom stredajšom rokovaní v Nitre odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pripomenulo, že dohovor o nárokovej komisii bol prijatý 16. decembra 2025 na diplomatickej konferencii v Haagu, ktorá sa konala pod záštitou Rady Európy. V predkladacej správe ďalej vysvetlilo, že mandát komisie bude zahŕňať posudzovanie žiadostí vrátane preskúmania dôkazov a rozsahu škôd v jednotlivých prípadoch. „Odškodnenie sa bude týkať najmä zničenej infraštruktúry, občianskeho vybavenia, priemyslu, nehnuteľností atď. Nároky bude možné uplatniť jednak zo strany štátu, rovnako tak aj fyzických a právnických osôb,“ priblížilo ministerstvo.
Rozhodnutia komisie, ktorá bude mať sídlo v Haagu, budú konečné bez možnosti odvolania, komisia však nebude svoje rozhodnutia vymáhať prostredníctvom súdov.
Doteraz dohovor podpísalo 38 členských štátov Rady Európy, Európska únia a Kanada. Dohovor okrem toho ratifikovalo už sedem členských štátov Rady Európy. Dohovor nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov od dosiahnutia počtu 25 ratifikácií, pričom súhrn príspevkov týchto štátov musí zároveň dosiahnuť aspoň 50 percent celkového rozpočtu tzv. Registra škôd spôsobených agresiou Ruska proti Ukrajine na rok 2025, čo predstavuje sumu 3.692.150 eur.
Podľa právneho poriadku SR je dohovor o nárokovej komisii medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy a pred jej ratifikáciou sa vyžaduje súhlas Národnej rady SR.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní vlády odmietol fabulácie o ruskom vplyve na rozhodnutie vlády, ktoré vyslovila opozičná SaS. Upozornil, že sa bežne stáva, ak štát prostredníctvom diplomatov tlmočí svoj nesúhlasný názor. „Áno, je pravda, včera som sa dozvedel od nášho veľvyslanca informáciu od ruskej strany, že sa im nepáči tento dohovor o nárokovej komisii,“ priznal Fico. Odmietol však „hystériu opozície“, ktorú v tomto prípade vidí. „Minulý týždeň sme rokovanie o tomto bode prerušili, chceli sme si zistiť niektoré veci, a dnes sme to schválili,“ skonštatoval. Zdôraznil, že vznik nárokovej komisie je dohovorom Rady Európy a hoci sú neskoršie rozhodnutia komisie nevymožiteľné, dohovor označil za silné politické gesto.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pripomenulo, že dohovor o nárokovej komisii bol prijatý 16. decembra 2025 na diplomatickej konferencii v Haagu, ktorá sa konala pod záštitou Rady Európy. V predkladacej správe ďalej vysvetlilo, že mandát komisie bude zahŕňať posudzovanie žiadostí vrátane preskúmania dôkazov a rozsahu škôd v jednotlivých prípadoch. „Odškodnenie sa bude týkať najmä zničenej infraštruktúry, občianskeho vybavenia, priemyslu, nehnuteľností atď. Nároky bude možné uplatniť jednak zo strany štátu, rovnako tak aj fyzických a právnických osôb,“ priblížilo ministerstvo.
Rozhodnutia komisie, ktorá bude mať sídlo v Haagu, budú konečné bez možnosti odvolania, komisia však nebude svoje rozhodnutia vymáhať prostredníctvom súdov.
Doteraz dohovor podpísalo 38 členských štátov Rady Európy, Európska únia a Kanada. Dohovor okrem toho ratifikovalo už sedem členských štátov Rady Európy. Dohovor nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov od dosiahnutia počtu 25 ratifikácií, pričom súhrn príspevkov týchto štátov musí zároveň dosiahnuť aspoň 50 percent celkového rozpočtu tzv. Registra škôd spôsobených agresiou Ruska proti Ukrajine na rok 2025, čo predstavuje sumu 3.692.150 eur.
Podľa právneho poriadku SR je dohovor o nárokovej komisii medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy a pred jej ratifikáciou sa vyžaduje súhlas Národnej rady SR.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní vlády odmietol fabulácie o ruskom vplyve na rozhodnutie vlády, ktoré vyslovila opozičná SaS. Upozornil, že sa bežne stáva, ak štát prostredníctvom diplomatov tlmočí svoj nesúhlasný názor. „Áno, je pravda, včera som sa dozvedel od nášho veľvyslanca informáciu od ruskej strany, že sa im nepáči tento dohovor o nárokovej komisii,“ priznal Fico. Odmietol však „hystériu opozície“, ktorú v tomto prípade vidí. „Minulý týždeň sme rokovanie o tomto bode prerušili, chceli sme si zistiť niektoré veci, a dnes sme to schválili,“ skonštatoval. Zdôraznil, že vznik nárokovej komisie je dohovorom Rady Európy a hoci sú neskoršie rozhodnutia komisie nevymožiteľné, dohovor označil za silné politické gesto.