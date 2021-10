Vláda súhlasí s reformou národných parkov

Bratislava 27. októbra (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní súhlasila s poslaneckým návrhom novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý prináša reformu národných parkov. Štátne pozemky v nich sa majú presunúť pod správu ochranárov.



Zmenu v riadení národných parkov ohlásil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Novelu zákona však predložili do parlamentu koaliční poslanci. Poslankyňa Anna Zemanová (SaS) pre TASR vtedy potvrdila, že o takýto postup požiadal Budaj. Ten iniciatívu poslancov privítal, spôsob predloženie návrhu nepovažoval za neštandardný.



Pod návrhom boli podpísaní poslanci všetkých koaličných strán, medzi nimi aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Nedávno však avizoval, že hnutie podpis z reformy sťahuje. Voči reforme má výhrady a pokiaľ sa nezohľadnia, koalícia nemá rátať s podporou jeho 17 poslancov. Novelu chce prijať až po zonácii národných parkov.



V pondelok (25. 10.) preto minister Budaj spolu s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO) podpísali memorandum o vzájomných vzťahoch. Dohodli sa, že k prvému aprílu budúceho roka by sa mali pod ochranárov previesť štátne pozemky v národných parkoch Slovenský raj a Pieninský národný park. Reforma sa mala pôvodne začať už od januára budúceho roka. V ostatných národných parkoch by mal presun zahŕňať len územia s najprísnejším, štvrtým a piatym stupňom ochrany. Pri ostatných územiach sa vo zvyšných siedmich národných parkoch začne zonácia. Ministri sa spoločne dohodli aj na polkilometrovom sanačnom pásme medzi bezzásahovým územím a hospodárskymi lesmi.



O reforme viedol envirorezort sériu diskusií po celom Slovensku. Posledné rokovanie v auguste vo Svite sprevádzali protesty desiatok nespokojných ľudí. Odporcovia aj priaznivci reformy národných parkov sa stretli aj v Bratislave či Banskej Bystrici. Lesníci i poľovníci žiadali, aby prevod pozemkov riešila vládna, a nie poslanecká novela.



Reforma národných parkov je zahrnutá v programovom vyhlásení vlády. Poslanci by o novele mali rokovať na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR.