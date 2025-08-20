< sekcia Slovensko
Vláda súhlasila s podpisom Dohovoru o ochrane povolania advokáta
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenská republika sa pripojí k signatárom Dohovoru o ochrane povolania advokáta. Súhlas s podpisom dohovoru, ktorý schválil v marci Výbor ministrov Rady Európy, vyjadrila vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré na rokovanie návrh predložilo, pripomenulo, že cieľom dohovoru je ochrana advokátov pri výkone ich povolania. „Dohovor sa vzťahuje na všetkých právnikov, ktorí sú podľa vnútroštátneho práva oprávnení a kvalifikovaní vykonávať povolanie obdobné povolaniu advokáta. V podmienkach SR sú to v súčasnosti len advokáti,“ dodal rezort.
Dohovor ustanovuje v prvej kapitole účel, rozsah dohovoru a definície. Predmetom druhej kapitoly sú vecné ustanovenia týkajúce sa stavovských organizácií, oprávnenia na výkon povolania, práv, ktoré sú priznané advokátom a ktoré súvisia s výkonom ich povolania, takisto ustanovenia týkajúce sa slobody prejavu, tiež disciplinárnych konaní a ochranných opatrení.
Tretia až piata kapitola upravuje kontrolné mechanizmy a zloženie skupiny expertov pre ochranu povolania advokátov, vzťah s inými medzinárodnými nástrojmi a spoločné záverečné ustanovenia.
