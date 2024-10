Taraba má navrhnúť zásahové tímy pre medveďa v národných parkoch

Bratislava 15. októbra (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má do konca roka predložiť na rokovanie vlády návrh na vytvorenie zásahových tímov pre medveďa hnedého v národných parkoch (NP). Taktiež má prehodnotiť územnú pôsobnosť Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v danej oblasti. Ako prvé zásahové tímy budú zriadené v Tatranskom Národnom parku a v Národnom parku Nízke Tatry. Vyplýva to z informácie o návrhu na vytvorenie zásahových tímov, ktorú v utorok schválila vláda.



Aktuálne je na Slovensku päť zásahových tímov pre medveďa, a to Sever, Juh, Západ, Podpoľanie a Ponitrie. "Ochrana a manažment tejto veľkej šelmy si na Slovensku vyžaduje zefektívnenie a racionalizáciu zásahového tímu pre medveďa hnedého, a to prehodnotením územnej pôsobnosti ŠOP SR v danej oblasti a vytvorením zásahových tímov na území všetkých NP za účelom efektívneho manažmentu problematických jedincov v lokalitách zvýšeného pohybu turistov," priblížilo ministerstvo životného prostredia.



Hlavnou výhodou zriadenia zásahového tímu v NP podľa rezortu je, že zamestnanci správ NP poznajú vlastnícke pomery, užívateľské vzťahy, miestne prírodné podmienky a spolupracujú s okresnými úradmi v kompetenčnom území národného parku. Vymedzená pôsobnosť samostatného zásahového tímu zefektívni koordináciu všetkých zapojených zložiek. "Zriadením samostatného zásahového tímu správ NP sa zlepší komunikácia so samosprávami, chovateľmi hospodárskych zvierat a užívateľmi poľovných revírov a ďalšími dotknutými subjektami," tvrdí.



Ministerstvo životného prostredia pripomína, že zásahový tím zriadila ŠOP. Cieľom je minimalizovanie konfliktov človeka s medveďom. Tím plní viaceré úlohy v oblasti evidencie, prevencie a manažmentu druhu. Jeho úlohou je čo najskôr po nahlásení výskytu medveďa v intravilánoch miest a obcí zabezpečiť bezpečnosť ľudí takým spôsobom, ktorý je čo najšetrnejší aj k chránenému medveďovi.



Taraba tvrdí, že legislatíva, ktorú schválil parlament v máji, dáva dostatočnú ochranu pred útokmi medveďov. "Som rád, že sa nové legislatívne nástroje potvrdzujú aj v praxi. Nedávna tragická udalosť v Tatrách vytvorila predpoklad na to, aby som navrhol aj vznik zásahových tímov v každom národnom parku Slovenska," poznamenal Taraba. Všetky informácie, údaje a štatistické ukazovatele podľa neho ukazujú, že problém s medveďmi v intravilánoch obcí a miest narastá a medveď sa rozšíril. Pre ministra je kľúčové byť pripravený práve v najviac postihnutých oblastiach a zabezpečiť, aby bola eliminácia problémových medveďov efektívna a rýchla.