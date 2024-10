Vláda: Test proporcionality by mal posudzovať aj všeobecné pravidlá

Bratislava 2. októbra (TASR) - Test proporcionality by mal posudzovať nielen existujúce pravidlá, týkajúce sa právnych predpisov zameraných na regulované povolania, ale aj všeobecné pravidlá. Ide napríklad o právne predpisy, zaoberajúce sa ochranou spotrebiteľa a bezpečnosťou výrobkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní.



"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa v teste proporcionality skúmala dostatočnosť alebo nedostatočnosť existujúcej právnej úpravy z hľadiska dosiahnutého cieľa," priblížilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Zmenami reaguje na výhrady Európskej komisie, pričom zahŕňajú aj možnosť získania odbornej kvalifikácie.



Možnosťou získania odbornej kvalifikácie sa má v teste proporcionality podľa novely preskúmavať každý spôsob bez rozdielu, či ide o vzdelanie získané v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania. Do posúdenia je podľa rezortu nevyhnutné zahrnúť všetky spôsoby získania odbornej kvalifikácie.



V rámci navrhovanej regulácie povolaní vo vnútornom predpise vnútornej komory sa zároveň majú doplniť procesné záruky posúdenia proporcionality zo strany ministerstva alebo ústredného orgánu štátnej správy. Na zabezpečenie aktívneho dohľadu má ministerstvo alebo ústredný orgán štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je regulované povolanie, zaslať stanovisko k testu proporcionality aj v prípade, ak nemá voči nemu pripomienky.