< sekcia Slovensko
Vláda uhradí regiónom výdavky na mimoriadne situácie
Z celkového balíka vyše 1,3 milióna eur pôjde pre obce postihnuté júlovou víchricou necelých 400.000 eur. Najvyšší podiel dostane Prešov - viac ako 260.000 eur.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. augusta (TASR) - Vláda uhradí regiónom výdavky, ktoré mali obce, mestá či okresné úrady v súvislosti s mimoriadnymi situáciami. Súčasťou balíka sú aj financie pre samosprávy postihnuté víchricou z júla tohto roka. Celkovo kabinet preplatí viac ako 1,3 milióna eur. Okrem toho vláda vyčlenila aj skoro 100.000 eur na jednorazovú finančnú výpomoc pre obyvateľov obcí, ktoré mimoriadne situácie zasiahli. Vyplýva to z návrhov, ktoré v stredu schválil vládny kabinet. Na rokovanie ich predložilo Ministerstvo vnútra SR.
„Pri požiaroch a víchriciach je potrebné postihnutému obyvateľstvu poskytnúť v zmysle zákona núdzové ubytovanie a zásobovanie a vykonať záchranné práce s cieľom ochrany života, zdravia a majetku. S týmto opatreniami priamo súvisí aj vyvedenie osôb z ohrozenej alebo postihnutej oblasti mimoriadnou udalosťou. V súvislosti so zosuvmi pôdy sa vykonávajú okamžité protihavarijné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku a protihavarijné opatrenia na odstránenie bezprostredného ohrozenia,“ uviedol rezort v jednom z materiálov.
Ako ministerstvo poukázalo, pri snehových kalamitách musia samosprávy zabezpečiť prejazdnosť cestných komunikácií pre záchranné zložky. „Tieto opatrenia sa vykonávajú nad rámec bežnej zimnej údržby, keď bola meteorologická situácia v predmetných oblastiach nepriaznivá a v rámci bežnej zimnej údržby nebolo možné zabezpečiť odstránenie nahromadeného snehu,“ vysvetlilo ministerstvo opodstatnenosť výdavkov. Štát preplatí výdavky aj v súvislosti s únikom nebezpečnej látky.
Z celkového balíka vyše 1,3 milióna eur pôjde pre obce postihnuté júlovou víchricou necelých 400.000 eur. Najvyšší podiel dostane Prešov - viac ako 260.000 eur. Naopak, najmenej, približne 875 eur, vláda pridelila obci Nižný Orlík.
Ministerstvo vnútra celkovo dostalo 19 žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Tri z nich vyhodnotilo ako neoprávnené. Pomoc sa teda vyplatí 16 žiadateľom. Najvyšší diel balíka v celkovej hodnote takmer 100.000 eur pôjde do obcí Gelnica a Cernica. Každá z nich dostane 30.000 eur. Obidve samosprávy zasiahla júlová víchrica na východe Slovenska.
„Mimoriadna udalosť spôsobila značné škody aj na súkromnom majetku sociálne ohrozenej skupiny obyvateľstva, pričom v tejto súvislosti sa predkladaným materiálom navrhuje týmto poskytnúť jednorazovú finančnú výpomoc podľa zákona a predložených žiadostí, ktoré boli vyhodnotené podľa zákona ako oprávnené,“ uviedlo ministerstvo.
„Pri požiaroch a víchriciach je potrebné postihnutému obyvateľstvu poskytnúť v zmysle zákona núdzové ubytovanie a zásobovanie a vykonať záchranné práce s cieľom ochrany života, zdravia a majetku. S týmto opatreniami priamo súvisí aj vyvedenie osôb z ohrozenej alebo postihnutej oblasti mimoriadnou udalosťou. V súvislosti so zosuvmi pôdy sa vykonávajú okamžité protihavarijné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku a protihavarijné opatrenia na odstránenie bezprostredného ohrozenia,“ uviedol rezort v jednom z materiálov.
Ako ministerstvo poukázalo, pri snehových kalamitách musia samosprávy zabezpečiť prejazdnosť cestných komunikácií pre záchranné zložky. „Tieto opatrenia sa vykonávajú nad rámec bežnej zimnej údržby, keď bola meteorologická situácia v predmetných oblastiach nepriaznivá a v rámci bežnej zimnej údržby nebolo možné zabezpečiť odstránenie nahromadeného snehu,“ vysvetlilo ministerstvo opodstatnenosť výdavkov. Štát preplatí výdavky aj v súvislosti s únikom nebezpečnej látky.
Z celkového balíka vyše 1,3 milióna eur pôjde pre obce postihnuté júlovou víchricou necelých 400.000 eur. Najvyšší podiel dostane Prešov - viac ako 260.000 eur. Naopak, najmenej, približne 875 eur, vláda pridelila obci Nižný Orlík.
Ministerstvo vnútra celkovo dostalo 19 žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Tri z nich vyhodnotilo ako neoprávnené. Pomoc sa teda vyplatí 16 žiadateľom. Najvyšší diel balíka v celkovej hodnote takmer 100.000 eur pôjde do obcí Gelnica a Cernica. Každá z nich dostane 30.000 eur. Obidve samosprávy zasiahla júlová víchrica na východe Slovenska.
„Mimoriadna udalosť spôsobila značné škody aj na súkromnom majetku sociálne ohrozenej skupiny obyvateľstva, pričom v tejto súvislosti sa predkladaným materiálom navrhuje týmto poskytnúť jednorazovú finančnú výpomoc podľa zákona a predložených žiadostí, ktoré boli vyhodnotené podľa zákona ako oprávnené,“ uviedlo ministerstvo.