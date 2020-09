ÚPN 17 rokov nedostal dokumenty o činnosti bezpečnostných zložiek

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ministerstvá vnútra, spravodlivosti a obrany a Slovenská informačná služba mali Ústavu pamäti národa (ÚPN) odovzdať dokumenty o činnosti bezpečnostných zložiek ešte v roku 2003. Vláda informáciu o neplnení povinností niektorých štátnych orgánov voči ústavu vzala v stredu na vedomie.



Bezodkladne sa tak má zastaviť skartácia dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek. Predsedovi vlády by sa mala pripraviť správa o vlastníctve, držbe, správe, vyraďovacom konaní a skartácii. Začať by sa podľa materiálu mali aj rokovania s Ústavom pamäti národa o odovzdaní dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek.



ÚPN je pripravený odtajnené archívne dokumenty prevziať, spravovať a sprístupniť ich verejnosti v zmysle zákona. "Dokumenty o činnosti bezpečnostných zložiek ÚPN využíva aj pre vlastný výskum, najmä pre organizačnú a personálnu rekonštrukciu útvarov Štátnej bezpečnosti a pre výskum ich úloh a represívnej činnosti voči občanom bývalého Československa a cudzincom," uvádza sa v materiáli.



Jednou z úloh ústavu je evidovať i zverejňovať dokumenty bezpečnostných orgánov Nemeckej tretej ríše a Zväzu sovietskych socialistických republík. Tiež bezpečnostných orgánov štátu, ktoré boli vytvorené a zhromaždené v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989 a ktoré sa týkali spáchaných zločinov.