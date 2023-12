Vláda určí priamych prijímateľov prostriedkov z plánu obnovy

Bratislava 20. decembra (TASR) - Na renováciu objektov Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) i budov v historickom areáli Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach by sa mali použiť milióny eur z plánu obnovy. Vláda má na stredajšom rokovaní schváliť priamych prijímateľov prostriedkov v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.



Prostriedky na komplexnú rekonštrukciu časti internátov v Mlynskej doline by mala dostať aj Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, priamym prijímateľom má byť aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC).



Kabinet na svojej 10. schôdzi prerokuje i programy a akčné plány prevencie a kontroly infekčných ochorení v SR na roky 2024 až 2026, aktualizovať a nanovo ustanoviť má aj hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd (CHVO).



Ministri sa majú zaoberať tiež analýzou vývoja cien základných druhov potravín, ktorú pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má zasa predložiť návrh novelizácie vládneho nariadenia, ktorým sa majú spresniť podmienky tvorby biopásov. Ďalšou úpravou vládneho nariadenia chce agrorezort zjednodušiť administratívny postup pri oznamovaní náhrad Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).



Vláda by mala tiež rozhodnúť o uvoľnení prostriedkov na dofinancovanie výstavby mosta pre peších a cyklistov medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti.