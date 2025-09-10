< sekcia Slovensko
Vláda určila národný kontaktný bod pre medzinárodný rok dobrovoľníkov
Pri určení národného kontaktného bodu rezort pripomína, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa venuje téme dobrovoľníctva dlhodobo.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. septembra (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa stane kontaktným bodom pre Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 v Slovenskej republike. Notifikáciu úradu schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Ministerstvo vnútra (MV) SR ako predkladateľ návrhu v predkladacej správe pripomenul, že krok je súčasťou implementácie rezolúcií Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov, týkajúcich sa samotného vyhlásenia medzinárodného roka dobrovoľníkov a Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
Pri určení národného kontaktného bodu rezort pripomína, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa venuje téme dobrovoľníctva dlhodobo a zároveň disponuje expertízou v tejto oblasti.
Úrad má podľa schváleného uznesenia do konca novembra zriadiť a priebežne koordinovať národnú komisiu pre Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 v Slovenskej republike pozostávajúcu z vybraných zástupcov štátnej správy a samosprávy, zástupcov občianskej spoločnosti a organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi, zástupcov akademickej obce, podnikateľského sektora a médií.
Úlohou kontaktného bodu a národnej komisie v súvislosti s Medzinárodným rokom dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 bude pripraviť a realizovať naplánované aktivity, uskutočňovať v tejto súvislosti propagačné aktivity a následne ich aj vyhodnotiť.
Hlavným cieľom Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 je podporovať význam dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj, uznať a hodnotiť prínos formálneho aj neformálneho dobrovoľníctva pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja i navrhovať verejné politiky, ktoré odstránia nerovnosti a riziká spojené s dobrovoľníckou činnosťou.
Splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová v súvislosti so schváleným bodom vyhlásila, že Slovensko má v roku 2026 ambíciu stať sa regionálnym lídrom v oblasti dobrovoľníctva. „Túto tému si beriem ako jednu z mojich priorít, chcem, aby verejnosť, samosprávy, podnikateľský sektor i médiá vnímali dobrovoľníkov ako kľúčovú a prirodzenú súčasť našej krajiny a fungovania na Slovensku,“ zdôraznila. Dobrovoľníctvo považuje Zacharová za jeden z dôležitých nástrojov, ako možno upokojovať napätie v spoločnosti a jej polarizáciu.
Ministerstvo vnútra (MV) SR ako predkladateľ návrhu v predkladacej správe pripomenul, že krok je súčasťou implementácie rezolúcií Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov, týkajúcich sa samotného vyhlásenia medzinárodného roka dobrovoľníkov a Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
Pri určení národného kontaktného bodu rezort pripomína, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa venuje téme dobrovoľníctva dlhodobo a zároveň disponuje expertízou v tejto oblasti.
Úrad má podľa schváleného uznesenia do konca novembra zriadiť a priebežne koordinovať národnú komisiu pre Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 v Slovenskej republike pozostávajúcu z vybraných zástupcov štátnej správy a samosprávy, zástupcov občianskej spoločnosti a organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi, zástupcov akademickej obce, podnikateľského sektora a médií.
Úlohou kontaktného bodu a národnej komisie v súvislosti s Medzinárodným rokom dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 bude pripraviť a realizovať naplánované aktivity, uskutočňovať v tejto súvislosti propagačné aktivity a následne ich aj vyhodnotiť.
Hlavným cieľom Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 je podporovať význam dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj, uznať a hodnotiť prínos formálneho aj neformálneho dobrovoľníctva pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja i navrhovať verejné politiky, ktoré odstránia nerovnosti a riziká spojené s dobrovoľníckou činnosťou.
Splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová v súvislosti so schváleným bodom vyhlásila, že Slovensko má v roku 2026 ambíciu stať sa regionálnym lídrom v oblasti dobrovoľníctva. „Túto tému si beriem ako jednu z mojich priorít, chcem, aby verejnosť, samosprávy, podnikateľský sektor i médiá vnímali dobrovoľníkov ako kľúčovú a prirodzenú súčasť našej krajiny a fungovania na Slovensku,“ zdôraznila. Dobrovoľníctvo považuje Zacharová za jeden z dôležitých nástrojov, ako možno upokojovať napätie v spoločnosti a jej polarizáciu.