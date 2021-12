OPATRENIA SA UVOĽNIA: Zákaz vychádzania bude platiť v noci

Bratislava 14. decembra (TASR) - Od piatka 17. decembra bude zákaz vychádzania platiť len v čase od 20.00 do 5.00 h. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov. Rovnako výnimka platí aj na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného či na vycestovanie do zahraničia. V utorok o tom rozhodla vláda.