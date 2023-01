V aktualizovanom zozname menšinových obcí je 763 sídiel

Bratislava 25. januára (TASR) – Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 percent obyvateľstva a majú tak právo používať menšinový jazyk v úradnom styku, sa oproti pôvodnému počtu 638 sídiel zvyšuje o 125 obcí. Do predkladaného zoznamu je tak po novom zaradených 763 miest a obcí, v ktorých žijú príslušníci piatich národnostných menšín (maďarskej, rómskej, rusínskej, ukrajinskej a nemeckej). Vyplýva to z návrhu nového nariadenia vlády, ktoré v stredu schválila vláda.



Zmena vychádza z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a ich interpretácie podľa národnosti a ďalšej národnosti. "Zo 125 obcí, ktoré rozšírili počet menšinových obcí, dosiahli v štyroch najmenej 15-percentný podiel hneď dve národnostné menšiny. V 28 obciach, ktoré už sú v zozname obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 percent obyvateľstva, pribudne na základe sčítania ešte jedna národnostná menšina minimálne s 15-percentným podielom," vysvetlili predkladatelia.



Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky po rokovaní upozornil, že v zozname nastalo takmer 160 aktualizácií. "Výrazne sa posilnili jazykové práva rusínskej národnostnej menšiny, na zozname pribudlo 88 takzvaných rusínskych obcí, v 63 obciach pribudli jazykové práva pre rómsku menšinu, v piatich pre maďarskú a v jednej obci pre nemeckú národnostnú menšinu. Sú to obce najmä na východnom a strednom Slovensku," spresnil Bukovszky.



Pre zaujímavosť dodal, že v prípade posilnenia jazykových práv rusínskej menšiny pribudlo ďalšie mesto, kde sa jazykové práva môžu uplatniť nielen na úrovni samosprávnych, ale aj štátnych orgánov. "Doteraz bolo takým mestom len Medzilaborce, odteraz sa to týka aj ďalšieho okresného mesta Svidník," dodal.



Splnomocnenec pripomenul, že pri schválení Správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky v období 2021 - 2022 na konci decembra minulého roka odobrila vláda aj odporúčanie zriadiť kompenzačný fond, z ktorého by mohli najmä orgány územnej samosprávy a územnou samosprávou zriadené právnické osoby čerpať finančné prostriedky na krytie nákladov spojených s plnením zákonných povinností v oblasti jazykových práv menšín.



Návrh nie je novelizáciou doterajšieho nariadenia vlády o zozname obcí, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 percent obyvateľstva, je návrhom na nové nariadenie, ktoré vyplýva z legislatívnej úpravy znižujúcej percentuálne kritérium.



Platné znenie ustanovuje, že ak príslušníci národnostnej menšiny s trvalým pobytom v obci tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 percent jej obyvateľov, majú v danej obci právo používať v úradnom styku jazyk menšiny. Sčítaniami sa pritom myslia tie, ktorých výsledky boli oznámené po 1. júli 2011.



Účinnosť nariadenia je od 1. marca.