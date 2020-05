V čele správnej rady Fondu na podporu športu vystrieda Gönciho Guľáš

Bratislava 20. mája (TASR) – Na čele správnej rady Fondu na podporu športu je od dnes Dušan Guľáš. Súčasného predsedu Správnej rady Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru vymenovala vláda do funkcie na stredajšom rokovaní.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR návrh na vymenovanie nového predsedu predložilo na rokovanie kabinetu vzhľadom na to, že doterajší predseda Jozef Gönci sa 18. mája vzdal funkcie.



Štátny tajomník MŠVVaŠ Ivan Husár, v ktorého gescii je oblasť športu, ocenil Guľášovu aktivitu v Nadácii SOŠV a prehľad o oblasti, ktorá sa týka činnosti a cieľov Fondu na podporu športu. "Chceme, aby fond začal naplno fungovať. Vzhľadom na to, že doteraz sa kreoval administratívny základ fondu, samotná realizačná činnosť sa začína teraz," uviedol Husár.



Fond na podporu športu kreovali v závere roka 2019. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých, i zdravotne znevýhodnených ľudí. Najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu je správna rada, jej členovia majú päťročný mandát.