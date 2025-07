Česká vláda odobrila zmluvu o policajnej spolupráci so Slovenskom

Praha 24. júla (TASR) - Česká vláda v stredu schválila návrh na uzavretie zmluvy medzi ČR a SR o policajnej spolupráci. Cieľom dokumentu je súčasnú spoluprácu zefektívniť a v niektorých oblastiach rozšíriť. Týka sa napríklad spoločných foriem nasadenia či zásahov polície na území toho druhého štátu. Aby mohlo dôjsť k jej podpisu, musí ju ešte schváliť slovenská strana. Spravodajkyni TASR to vo štvrtok povedal hovorca českého ministerstva vnútra Ondřej Krátoška.



„Nová zmluva má súčasnú spoluprácu, ktorá je už teraz na vysokej úrovni, zefektívniť. To sa týka napríklad spoločných foriem nasadenia, ako sú spoločné hliadky a kontrolné skupiny, kde dochádza k rozšíreniu právomocí pracovníkov jedného štátu na území druhého štátu,“ uviedol Krátoška. Dodal, že spoločná činnosť bude podliehať veleniu pracovníka toho štátu, v ktorom je spoločná hliadka či kontrolná skupina nasadená.



V zmluve sa podľa neho venuje veľká pozornosť napríklad odovzdávaniu či prevozu osôb, zaisteniu bezpečnosti dopravy na cestách, vo vlakoch, pri cezhraničných pátracích akciách alebo identifikácii obetí hromadného nešťastia. Po novom tiež policajti budú môcť zasiahnuť na území druhého štátu v bezprostrednej blízkosti štátnych hraníc, ak by tam došlo k ohrozeniu života či zdravia ľudí.



Nová zmluva spoluprácu rozširuje aj na oblasť odhaľovania priestupkov, čo je podľa Krátošku významné najmä v prihraničných oblastiach. „A značný dôraz je venovaný spolupráci v oblasti boja s nelegálnou migráciou a spolupráci orgánov zodpovedných za ochranu štátnych hraníc,“ dodal hovorca.



V súčasnosti sa ešte čaká na to, či sa aj na Slovensku skončí vnútroštátny schvaľovací proces. Potom budú môcť zmluvu podpísať ministri vnútra. Následne ju obe krajiny predložia svojim parlamentom a keď ju schvália poslanci, budú ju ešte musieť ratifikovať prezidenti. Keď zmluva prejde týmto procesom, nahradí niektoré staršie dokumenty, ktoré medzi sebou ČR a SR uzavreli ešte pred vstupom do EÚ a pred tým, než sa pripojili k schengenu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)