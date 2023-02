Vláda v prípade darovania stíhačiek osloví ústavných právnikov

Bratislava 11. februára (TASR) - Dočasne poverená vláda sa zatiaľ na Ústavný súd neobráti, vyžiada si však stanovisko ústavných právnikov k možnosti darovať slovenské stíhačky na Ukrajinu. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



"Vyžiadame si oficiálne stanovisko ústavných právnikov, či má vláda v poverení kompetenciu darovať, a podľa toho budeme postupovať v ďalších krokoch," uviedol Heger.



Myslí si, že rozhodnutie darovať stíhačky je autonómne rozhodnutie každej krajiny, vidí tiež možnosť získať za dar peniaze z Európskej únie. Upozornenia opozície na možnú eskaláciu napätia a zatiahnutie Slovenska do vojny sú podľa neho strašením. "A aj to je možno slabé slovo, je to klamstvo, zavádzanie občanov," vyhlásil.



V možnom darovaní stíhačiek Ukrajine vidí prínos Slovenska v rámci pomoci susednej krajine brániacej sa ruskej agresii. "Volodymyr Zelenskyj nás prosí, aby sme ich ochránili pred ruskými bombami. Skúsme si predstaviť to, ako by sme sa my cítili v ich situácii," poznamenal. Zopakoval, že migy sú na Slovensku bez využitia. Ohradil sa tiež voči vyjadreniam predstaviteľov strany Smer-SD naznačujúcim možné vyhlásenia vojnového stavu na Slovensku a mobilizácie, odsúdil ich ako klamstvá. Je presvedčený, že by v tomto prípade mal konať generálny prokurátor.