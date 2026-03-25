Vláda včlenila pre okresy Nitra a Nové Zámky vyše 2,5 milióna eur

Na snímke výjazdové zasadnutie vlády SR vo Veľkom Záluží. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Kabinet sa na schôdzi zaoberal analýzou sociálno-ekonomickej situácie vo vybraných okresoch i návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Bratislava/Veľké Zálužie 25. marca (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní v obci Veľké Zálužie vyčlenila vyše 2,5 milióna eur pre okresy Nitra a Nové Zámky. Takmer 1,8 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území daných okresov. Kabinet sa na schôdzi zaoberal analýzou sociálno-ekonomickej situácie vo vybraných okresoch i návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Neprehliadnite

Prezident Pellegrini prijal legendy z ME 1976: Sú inšpiráciou

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome