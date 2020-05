Vláda by sa mala vrátiť k rokovaniu o návrhu zákona o zájazdoch

Bratislava 20. mája (TASR) – Vláda SR by sa mala na stredajšom zasadnutí vrátiť k návrhu zákona o zájazdoch. V pondelok (18. 5.) kabinet rokovanie o tomto bode prerušil.



Podľa predloženého materiálu, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, by cestovné kancelárie mohli klientom ponúknuť odloženie poskytnutia zájazdu alebo iné alternatívne riešenie. Určité skupiny cestujúcich by mali mať možnosť odklad odmietnuť.



Hoci oficiálny program 21. schôdze nie je zverejnený, medzi jeho bodmi by malo byť ďalšie opatrenie reagujúce na ekonomický dosah pandémie nového koronavírusu. Konkrétne návrh nariadenia umožňujúceho odklad platby poistného do Sociálnej poisťovne. Vzťahovať sa bude na zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorým poklesli tržby najmenej o 40 percent.



V predložených, no zatiaľ nezaradených materiáloch na rokovanie je takisto návrh na vymenovanie novej podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR), ale aj návrh predĺženia kontrol na hraniciach s Rakúskom, ČR, Maďarskom a Poľskom do 26. júna 2020.