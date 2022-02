Vláda vyčlenila do 1500 vojakov denne na zabezpečenie ochrany hranice

Bratislava 24. februára (TASR) – Na zabezpečenie kontroly východných hraníc SR posilnia policajné hliadky aj vojaci. Vláda na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní schválila návrh vyčleniť denne do 1500 vojakov pomáhajúcich kontrolovať a chrániť štátnu hranicu v súvislosti s bezpečnostnou situáciou na Ukrajine.



Opatrenie má platiť do 31. decembra 2022. "Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky budú podľa potreby a aktuálneho vývoja situácie nasadzovaní do hliadok spoločne s príslušníkmi Policajného zboru na hraničných priechodoch na vonkajšej hranici s Ukrajinou, vykonávať hraničný dozor na tzv. zelenej hranici s Ukrajinou a plniť ďalšie úlohy najmä v súvislosti s možným príchodom veľkého počtu utečencov na územie Slovenska," spresnili ministerstvá obrany a vnútra SR v predloženom materiáli.