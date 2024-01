Vláda vyčlenila milión eur na pomoc ľuďom po zemetrasení

Kamenica nad Cirochou 23. januára (TASR) - Vláda na svojom utorkovom výjazdovom rokovaní v Kamenici nad Cirochou rozhodla o poskytnutí humanitárnej pomoci po mimoriadnej udalosti vo výške jedného milióna eur pre ľudí zasiahnutých zemetrasením. Na tlačovej konferencii po rokovaní to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Ako povedal, ide o druhé kolo pomoci.



"Obyvateľom obcí bude poskytnutý ďalší jeden milión eur na pomoc, a to spôsobom, ktorý už dobre poznajú. Chcem ich týmto zároveň vyzvať, aby si opäť podali žiadosti o túto humanitárnu pomoc, ktorá môže byť vyplatená maximálne vo výške 800 eur. Samozrejme, ide o tých občanov, ktorým nestačilo prvé kolo pomoci vo výške 800 eur, pretože niektorí samozrejme už dostali a potrebovali len nižšiu sumu," uviedol Tomáš.



Ako povedal, vydal pokyny úradom práce v okresoch Humenné, Vranov nad Topľou a Stropkov, aby ľuďom pomohli s vypĺňaním žiadostí. Pracovníci jednotlivých úradov vycestujú aj do konkrétnych postihnutých obcí.



"Z prvého kola humanitárnej pomoci bolo dohromady vyplatených 1,7 milióna eur, z toho 1,2 milióna eur išlo fyzickým osobám a približne 500.000 eur bolo vyplatených obciam. Konkrétne 35 obcí dostalo túto humanitárnu pomoc v maximálnej výške 15.000 eur, ale museli tie peniaze použiť opäť len a len pre svojich občanov. Čiže vlastne celá tá humanitárna pomoc v prvom kole smerovala len a len fyzickým osobám, teda občanom," doplnil Tomáš.



Úrady práce podľa jeho slov naďalej poskytujú aj psychologickú pomoc občanom, ktorí ju potrebujú, keďže aj to je v kompetencii úradov práce.