Vláda vyčlenila pre obce i subjekty v Košickom kraji vyše 2,9 mil. eur
Haniska/Bratislava 27. mája (TASR) - Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Haniska (okres Košice-okolie) vyčlenila viac ako 2,9 milióna eur pre obce i subjekty v Košickom kraji. Približne 2,3 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Kabinet tiež schválil 41 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Súčasťou celkovej alokácie sú aj väčšie položky. Mesto Sečovce dostane 183.000 eur na obstaranie vybavenia v budove tamojšej polikliniky Sečovce. Košická arcidiecéza bude môcť využiť 70.000 eur na projekt Múzeum arcidiecézy kardinála Jozefa Tomka v Košiciach. Pre hostiteľskú obec stredajšieho rokovania Hanisku schválili 60.000 eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií a rekonštrukciu domu smútku, takmer rovnakú položku budú mať na rekonštrukciu miestnej infraštruktúry v havarijnom stave aj Košické Oľšany. Suma 50.000 eur pomôže Spojenej škole internátnej v Prakovciach pri oprave zatekajúcej strechy.
Po 30.000 eur získali Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. UPJŠ dostane alokáciu na zabezpečenie projektu tried budúcnosti, UVLF na projekt zachovania a rozvoj chovu bažanta poľovného a prepelice poľnej a ich zdravotného stavu na Slovensku. Vláda podporila aj viacero kultúrnych podujatí v regióne, napríklad projekt Múzea vín Máté Laczkó Szepsiho v meste Moldava nad Bodvou, pripomínajúce rodáka, ktorý ako prvý vyrobil putňové tokajské víno.
Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov všetkých troch okresov sú súčasťou uznesenia aj konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty a ministrov.
Viacero z nich sa týka rozvoja strategického priemyselného parku Valaliky. Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) má za úlohu vyhľadávať potenciálnych investorov, ktorí by mohli umiestniť svoje prevádzky v doposiaľ neobsadenej časti parku Valaliky, so zástupcami spoločnosti Volvo Car Slovakia má tiež prerokovať možnosť umiestnenia dodávateľských alebo subdodávateľských priemyselných kapacít na výrobu dielcov pre elektromobily v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.
Rezort školstva, výskumu, vývoja a mládeže má posúdiť možnosti podpory prepojenia výskumných kapacít univerzít v Košiciach so strategickým investorom Volvo Car Slovakia so zameraním na aplikovaný výskum v oblastiach relevantných pre výrobu elektromobilov. Šéf školského rezortu Tomáš Drucker (Hlas-SD) má v spolupráci s predstaviteľmi územnej samosprávy takisto posúdiť a navrhnúť formy systémovej podpory projektu Európskej integrovanej školy v obci Kechnec s cieľom prispieť k príprave kvalifikovanej pracovnej sily, rovnako s predstaviteľmi územnej samosprávy má navrhnúť formy podpory rozširovania materských škôl v okolitých obciach pri predpokladanom náraste počtu zamestnancov a rodín migrujúcich za prácou v strategickom parku.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) má posúdiť vhodné formy podpory rozvoja športovej infraštruktúry, ktorá by slúžila pre nových obyvateľov a zamestnancov strategického parku Valaliky a jeho okolia.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško má spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (obaja Hlas-SD) vypracovať reformný zámer rozvoja regiónov Dolný Zemplín a Slovenský Tokaj s cieľom revitalizovať kúpeľnú zdravotnú starostlivosť v okrese Sobrance.
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) dostala úlohu preveriť možnosti a potrebné kroky pre navrhnutie zápisu slovenskej časti Tokajskej vinohradníckej oblasti do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Úlohou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška je do konca júla vyhlásiť výzvu zameranú na Miestne občianske a podporné služby (MOPS), do konca roka i výzvu pre 2. fázu Národného projektu Rozvojové tímy.
