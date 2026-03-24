Vláda vyčlenila pre okresy Komárno, Levice a Šaľa vyše 1,8 milióna eur
Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Napríklad 45.000 eur vyčlenil kabinet na dovybavenie novovybudovaného stacionára v hostiteľskej obci utorkového rokovania.
Bratislava 24. marca (TASR) - Vláda na svojom utorkovom výjazdovom rokovaní v obci Hronské Kľačany (okres Levice) vyčlenila vyše 1,8 milióna eur pre okresy Komárno, Levice a Šaľa. Viac ako 1,7 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území daných okresov. Kabinet sa na schôdzi zaoberal analýzou sociálno-ekonomickej situácie vo vybraných okresoch i návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Napríklad 45.000 eur vyčlenil kabinet na dovybavenie novovybudovaného stacionára v hostiteľskej obci utorkového rokovania. Obec Hronské Kľačany môže takisto použiť 15.000 eur na organizáciu obecných slávností.
Z ďalších položiek je napríklad 30.000 eur venovaných mestu Komárno na rekonštrukciu termálneho kúpaliska, materskej školy a základnej školy a vybudovanie vyhliadkovej veže pri sútoku Váhu a Dunaja. Komárno dostalo od vlády aj 40.000 eur na rekonštrukciu izieb v študentskom domove Čajka, v ktorom bývajú študenti Univerzity J. Selyeho.
Mestu Šaľa schválila vláda 30.000 eur na rekonštrukcie a modernizácie vybavenia objektov samosprávy a jej rozpočtových organizácií. Projekt Astronómia bez bariér Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove podporil kabinet sumou 20.000 eur, mesto Levice zasa môže použiť 19.000 eur na výmenu palubovky v dome športu.
Kabinet „odklepol“ aj 15.000 eur, ktoré majú pomôcť budovať na celom Slovensku inšpiratívne miestnosti celosvetovo úspešných Slovákov.
Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov všetkých troch okresov sú súčasťou uznesenia aj konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty a ministrov.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) má napríklad do konca roka posúdiť možnosti revitalizácie vodného diela Kráľová s cieľom zvýšiť jeho vodohospodársky, environmentálny a spoločenský potenciál. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má okrem iného do konca decembra zabezpečiť začiatok rekonštrukcie mostov na ceste I/63 v Komárne i posun v projekte rekonštrukcie mosta cez rieku Hron v Kalnej nad Hronom.
Z viacerých zadaní pre ministra sociálnych vecí, práce a rodiny SR Erika Tomáša (Hlas-SD) vyplýva napríklad úloha do konca mája „preveriť nastavenia štandardizovaných procesov pre rýchlu prípravu žiadostí o príspevok z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii vrátane metodickej podpory pre zamestnávateľov pri navrhovaní personalizovaných opatrení na reintegráciu prepustených zamestnancov“.
V rámci medzirezortnej spolupráce vláda takisto odporučila posúdiť vhodné formy podpory chovu koní, jazdeckého športu a vzdelávania v odbore chovu koní a jazdectva v meste Šaľa, ktoré je historicky späté s ich chovom. V oblasti rozvoja športovej infraštruktúry kabinet navrhol, aby rezort cestovného ruchu a športu v spolupráci s primátorom mesta Šaľa rokoval o možnosti využitia príspevkov z Fondu na podporu športu na účely financovania rekonštrukcie krytej plavárne a zateplenia športovej haly a kolkárne v meste Šaľa.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) má zabezpečovať v spolupráci so zriaďovateľmi škôl zapojenie zástupcov národnostných menšín do procesov optimalizácie siete škôl v územiach s významným zastúpením národnostných menšín.
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa má zaoberať formou podpory pre viaceré regionálne a nadregionálne kultúrne podujatia - Levické hradné slávnosti, Komárňanské dni i Medzinárodné folklórne slávnosti organizované Miestnym odborom Matice slovenskej Vlčany.
Jednou z úloh pre splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Ákosa Horonyiho je iniciovať a v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy v okresoch Levice, Komárno a Šaľa odborne zastrešiť aktivity zamerané na posilnenie viacjazyčnosti v digitálnej komunikácii samospráv a štátnej správy a zároveň iniciovať aktivity zamerané na zvyšovanie kvality výučby štátneho jazyka v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Napríklad 45.000 eur vyčlenil kabinet na dovybavenie novovybudovaného stacionára v hostiteľskej obci utorkového rokovania. Obec Hronské Kľačany môže takisto použiť 15.000 eur na organizáciu obecných slávností.
Z ďalších položiek je napríklad 30.000 eur venovaných mestu Komárno na rekonštrukciu termálneho kúpaliska, materskej školy a základnej školy a vybudovanie vyhliadkovej veže pri sútoku Váhu a Dunaja. Komárno dostalo od vlády aj 40.000 eur na rekonštrukciu izieb v študentskom domove Čajka, v ktorom bývajú študenti Univerzity J. Selyeho.
Mestu Šaľa schválila vláda 30.000 eur na rekonštrukcie a modernizácie vybavenia objektov samosprávy a jej rozpočtových organizácií. Projekt Astronómia bez bariér Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove podporil kabinet sumou 20.000 eur, mesto Levice zasa môže použiť 19.000 eur na výmenu palubovky v dome športu.
Kabinet „odklepol“ aj 15.000 eur, ktoré majú pomôcť budovať na celom Slovensku inšpiratívne miestnosti celosvetovo úspešných Slovákov.
Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov všetkých troch okresov sú súčasťou uznesenia aj konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty a ministrov.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) má napríklad do konca roka posúdiť možnosti revitalizácie vodného diela Kráľová s cieľom zvýšiť jeho vodohospodársky, environmentálny a spoločenský potenciál. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má okrem iného do konca decembra zabezpečiť začiatok rekonštrukcie mostov na ceste I/63 v Komárne i posun v projekte rekonštrukcie mosta cez rieku Hron v Kalnej nad Hronom.
Z viacerých zadaní pre ministra sociálnych vecí, práce a rodiny SR Erika Tomáša (Hlas-SD) vyplýva napríklad úloha do konca mája „preveriť nastavenia štandardizovaných procesov pre rýchlu prípravu žiadostí o príspevok z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii vrátane metodickej podpory pre zamestnávateľov pri navrhovaní personalizovaných opatrení na reintegráciu prepustených zamestnancov“.
V rámci medzirezortnej spolupráce vláda takisto odporučila posúdiť vhodné formy podpory chovu koní, jazdeckého športu a vzdelávania v odbore chovu koní a jazdectva v meste Šaľa, ktoré je historicky späté s ich chovom. V oblasti rozvoja športovej infraštruktúry kabinet navrhol, aby rezort cestovného ruchu a športu v spolupráci s primátorom mesta Šaľa rokoval o možnosti využitia príspevkov z Fondu na podporu športu na účely financovania rekonštrukcie krytej plavárne a zateplenia športovej haly a kolkárne v meste Šaľa.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) má zabezpečovať v spolupráci so zriaďovateľmi škôl zapojenie zástupcov národnostných menšín do procesov optimalizácie siete škôl v územiach s významným zastúpením národnostných menšín.
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa má zaoberať formou podpory pre viaceré regionálne a nadregionálne kultúrne podujatia - Levické hradné slávnosti, Komárňanské dni i Medzinárodné folklórne slávnosti organizované Miestnym odborom Matice slovenskej Vlčany.
Jednou z úloh pre splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Ákosa Horonyiho je iniciovať a v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy v okresoch Levice, Komárno a Šaľa odborne zastrešiť aktivity zamerané na posilnenie viacjazyčnosti v digitálnej komunikácii samospráv a štátnej správy a zároveň iniciovať aktivity zamerané na zvyšovanie kvality výučby štátneho jazyka v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín.