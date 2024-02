Michalovce 28. februára (TASR) - Vláda vyčlenila pre okresy Michalovce a Sobrance vyše 1,62 milióna eur na konkrétne potreby obcí a občianskych združení. Okres Michalovce dostane 913.000 eur a okres Sobrance 709.000 eur. Zároveň uvoľnila 2,5 milióna eur pre Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi na dokončenie rekonštrukcie budovy zasiahnutej požiarom. Ďalších 400.000 eur je určených na výstavbu garáží pre hasičskú techniku na Hasičskej stanici Veľké Kapušany. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda na výjazdovom rokovaní v Michalovciach.



"Cieľom predkladaného materiálu je nájsť adekvátne riešenia na zmiernenie vplyvov utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine, za účelom dobudovania infraštruktúry a logistických kapacít v prihraničnej oblasti, ako aj identifikovať príležitosti okresu Sobrance pri tranzite, logistike a iných oblastiach v súvislosti s potenciálnou povojnovou obnovou Ukrajiny," priblížil vládny kabinet.



Schválené uznesenie obsahuje konkrétne opatrenia a úlohy zamerané na podporu dobudovania cestnej a železničnej dopravy v regióne a s tým súvisiace opatrenia na oživenie cestovného ruchu na vodnej nádrži Zemplínska Šírava, ako aj ochranu pamiatok v Zozname svetového dedičstva UNESCO.



Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má napríklad do konca roka zabezpečiť dokončenie majetkovoprávneho vysporiadania stavby I. úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, rovnako sa postarať o veľkoplošnú opravu úseku cesty I. triedy č. 18 Petrovce nad Laborcom - Topoľany a tiež úseku cesty I. triedy č. 19 Orechová - Krčava. V prípade železničnej dopravy dostal Ráž za úlohu iniciovať vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu železničnej stanice v Michalovciach a tiež priebežne zabezpečovať modernizáciu a rozvoj železničných prekladísk, umožňujúcich prepravu tovaru medzi Ukrajinou a Slovenskom.



Ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nominant SNS) vláda zaviazala, aby v spolupráci so samosprávami a organizáciami podporil oživenie turizmu a návštevnosti Zemplínskej Šíravy. Rovnako má začať rokovať o možnej finančnej podpore dobudovania zimného štadióna v Michalovciach, aj v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o dejisko majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) má dohliadnuť na pridelenie doplnkového Programu pediatrickej infektológie II. a III. úrovne pre Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce i plynulé zabezpečenie chodu daného pracoviska. Úlohou ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) je venovať náležitú pozornosť ochrane drevených kostolíkov na východnom Slovensku zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO.



Predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Rudolf má do konca júna pripraviť analýzu možnosti zriadenia strediska Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky na území východného Slovenska "s cieľom zmierniť riziko dopadu nepriaznivých krízových situácií na obyvateľov daného regiónu".



Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško má v súčinnosti s rezortom práce a sociálnych vecí do konca roka prijať účinné opatrenia na podporu zapájania príslušníkov rómskych komunít do trhu práce v regióne východného Slovenska s cieľom využitia týchto rezerv pracovnej sily.