Vláda vyčlenila pre okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec vyše 2 mil. eur
Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie.
Autor TASR,aktualizované
Smolenice 25. februára (TASR) - Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach vyčlenila vyše dvoch miliónov eur pre okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Viac ako 1,5 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území daných okresov. Kabinet sa na schôdzi zaoberal analýzou sociálno-ekonomickej situácie vo vybraných okresoch i návrhmi na na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Napríklad 60.000 eur sa má použiť v špecializovanom zariadení v obci Dobrá Voda pre klientov s poruchou autistického spektra na opravu budovy kuchyne a jedálne, ktorú poškodilo krupobitie. „Jedáleň využívajú aj žiaci a zamestnanci Základnej školy s materskou školou v obci Dobrá Voda,“ vysvetlili predkladatelia. Rovnako 60.000 eur vyčlenila vláda na výstavbu chodníka v obci Dolný Lopašov. Identickú sumu kabinet odsúhlasil na rekonštrukciu komunikácie na Bernolákovej ulici v obci Červeník.
Príspevok vo výške 44.000 eur je určený na opravu havarijného stavu kotolne v materskej škole v obci Banka, sumu 43.000 môžu využiť v Maduniciach na zateplenie obecného úradu. Na úpravu priestorov národnej kultúrnej pamiatky veľkého kaštieľa v obci Cífer na komunitné centrum vyčlenili 30.000 eur, 37.000 eur pomôže refundovať náklady na na opravu asfaltových povrchov ciest pri zdravotnom stredisku a pri administratívnej budove obce v Špačinciach.
Osobitnú pozornosť venovali aj hostiteľskej obci Smolenice. „Predstavujú reprezentatívnu platformu kraja, kde sa koncentruje kultúrnohistorický kapitál - Smolenický zámok ako medzinárodné kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, s nadväznosťou na vysoko špecializovanú výrobu najmä v chemickom sektore a výrobu medoviny,“ uviedla vláda o obci. Pre Smolenice alokovala 30.000 eur na zateplenie kultúrneho domu, 10.000 eur na vybudovanie chodníka na ulici Trnavská, poskytla tiež príspevok vo výške 20.000 eur na organizáciu tradičného jarmoku. Rovnako 20.000 eur je určených pre vybudovanie dopravnej infraštruktúry k areálu včelárstva, medovinárstva a včelárskej záhrady.
Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec sú súčasťou uznesenia aj konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty a ministrov.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD), v súčasnosti i vo funkcii podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku má spolu s ministrom zdravotníctva SR Kamilom Šaškom (Hlas-SD) do konca septembra preskúmať možnosti verejnej podpory rozvoja farmaceutického priemyslu vrátane súvisiacich výskumno-vývojových, výrobných a subdodávateľských kapacít v Trnavskom kraji.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) dostal za úlohu zabezpečiť do konca marca budúceho roka projektovú dokumentáciu rekonštrukcie viacerých mostov v regióne, napríklad v katastri obcí Boleráz, Trstín, Bučany či Parná.
Ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) uložila vláda úlohu podporiť ďalší rozvoj povedomia a zároveň zviditeľniť Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci ako významnú kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu s dlhodobou tradíciou v oblasti popularizácie astronómie, prírodných vied a technického vzdelávania.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) má tiež má do konca júna prerokovať a posúdiť v spolupráci s predsedom Trnavského samosprávneho kraja, prednostom Okresného úradu Piešťany a primátorom mesta Piešťany možnosti a nástroje verejných politík zameraných na posilnenie aktívnej správy destinácie Piešťany ako etablovaného kúpeľného centra.
