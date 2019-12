Vláda vyčlenila pre Trebišov 1,5 milióna eur na obnovu športovej haly

Bratislava 11. decembra (TASR) – Mestská športová hala v Trebišove prejde obnovou. Vláda v stredu na jej rekonštrukciu vyčlenila 1,5 milióna eur.



Budova mestskej športovej haly bola postavená a uvedená do prevádzky v roku 1993. Odvtedy je v nepretržitej prevádzke, pričom je neustále využívaná predovšetkým na športové účely. Objekt slúži väčšinou bezplatne na tréningové a súťažné zápasy mládežníckych hádzanárskych klubov.



"Športovú halu využívajú na zimnú prípravu i mládežnícke futbalové družstvá, ktoré zastrešuje najstarší organizovaný športový oddiel fungujúci v Trebišove od roku 1912 – FK Slavoj Trebišov," uvádza sa v predkladanom materiáli. Okrem hádzanárov a futbalistov využívajú tento objekt tiež tenisti, volejbalisti, stolní tenisti a nohejbalisti. Hala poskytuje tiež zázemie na cvičenie žien aj mužov, posilňovanie, športové akcie rôznych organizácií a inštitúcií a už niekoľko rokov aj na telesnú a športovú výchovu Gymnázia v Trebišove.



Financie by mali smerovať na vybudovanie nových rozvodov elektriny, zateplenie fasády s výmenou okien a dverí, rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení, výmenu svietidiel nad hracou plochou, ale aj na výmenu opotrebovaných strojov či na ďalšie rekonštrukčné práce súvisiace so sprevádzkovaním budovy ako celku.



Schválenú finančnú čiastku by malo mesto dostať do 15. februára 2020.