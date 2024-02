Vláda vydáva brožúrku o porušovaniach ľudských práv v rokoch 2020-2023

Bratislava 1. februára (TASR) - Fakty o 140 kauzách, v ktorých masívne dochádzalo k porušeniu ľudských práv. To je obsah brožúrky pod názvom Únos spravodlivosti, ktorú pripravilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Vláda chce touto publikáciou priniesť výpoveď o "období politickej pomsty" a zneužívania polície a trestnoprávnej činnosti v období rokov 2020 - 2023.



"Táto brožúrka obsahuje na 140 stranách 140 káuz, prípadov, v ktorých došlo k porušeniu ľudských práv a slobôd. Je to 140 strán bez hypotéz, politických stanovísk, je to 140 strán faktov, sprevádzaných rozhodnutiami Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Generálnej prokuratúry SR i Európskeho súdu pre ľudské práva," oznámil podpredseda vlády SR Robert Kaliňák (Smer-SD).



Brožúrka má podľa jeho slov potvrdzovať politizáciu orgánov činných v trestnom konaní v predchádzajúcom vládnom období. "To, že v rokoch 2020 - 2023 politická moc zneužívala policajnú a trestnoprávnu agendu agendu voči vybraných subjektom slovenskej spoločnosti," zdôraznil.



Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) upozornil, že publikácia nedokumentuje len porušenie základných slobôd a práv, ale aj zákonov SR. Je presvedčený, že nestačí za týmto obdobím urobiť len hrubú čiaru. "Je potrebné nastaviť podmienky, aby k rovnakým masívnym porušovaniam základných práv, slobôd i zákonov v budúcnosti nedochádzalo," zdôraznil. Práve o tom je podľa neho novelizácia Trestného zákona. Verí, že pri oboznámení sa s príručkou si verejnosť urobí lepší úsudok o práve prebiehajúcich procesoch legislatívnych úprav.



Ďalší členovia vlády vyjadrili podporu plánovaným zmenám v oblasti trestného práva. Brožúrku zverejnia na webe rezortu spravodlivosti.