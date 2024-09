Vláda: Vyhlásia druhé kolo výzvy na rekonštrukciu domov

Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlási druhé kolo výzvy na rekonštrukciu domov Obnov dom Mini II. Objem alokácie by mal byť minimálne 21,8 milióna eur. Vyplýva to z informácie, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.



"Vzhľadom na sociálny rozmer a adresnú pomoc domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou k vyhlásenej pilotnej výzve a na základe zabezpečenia plnenia cieľov plánu obnovy a odolnosti vyhlási SAŽP v časovom horizonte do jedného mesiaca od uzávierky pilotnej výzvy aj výzvu Obnov dom Mini II," uviedol envirorezort.



SAŽP rozšírením počtu obcí Košického a Banskobystrického kraja predpokladá predloženie dostatočného počtu žiadostí. Keďže je jedným z opatrení výziev Obnov dom Mini aj výmena zdroja tepla za moderné zariadenia, tak ministerstvo životného prostredia očakáva výrazné zlepšenie kvality ovzdušia napríklad v meste Jelšava.



V rámci prvého kola výzvy Obnov dom Mini zameranej na Košický a Banskobystrický kraj predložili ľudia 1420 žiadostí v celkovej sume 14,2 milióna eur. Išlo predovšetkým o nízkopríjmové skupiny a dôchodcov.



Prvá výzva Obnov dom Mini vyhlásila SAŽP pre 152 obcí so zníženou kvalitou ovzdušia Banskobystrického a Košického kraja a bola určená pre domácnosti postihnuté energetickou chudobou, čiže tie, ktorých ročný ekvivalentný disponibilný príjem neprekročil 7423 eur. Prijímatelia nie sú v rámci výzvy povinní predkladať energetické certifikáty ako potvrdenie o úspore energie.