Vláda vyhlásila pre štátne nemocnice núdzový stav

Bratislava 15. marca (TASR) - Vláda vyhlásila pre štátne nemocnice na Slovensku núdzový stav. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po nedeľnom mimoriadnom rokovaní vlády, na ktorom kabinet riešil situáciu s novým koronavírusom. Zdôraznil, že vyhlásenie núdzového stavu neznamená žiadny problém v slovenskom zdravotníctve. Núdzový stav má umožniť presuny personálu a techniky, zdravotníci zároveň nebudú môcť odmietnuť prísť do práce.







Nariadenie sa týka všetkých nemocníc a ústavov v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. "Vláda je pripravená kedykoľvek toto uznesenie rozšíriť," upozornil Pellegrini.





Vláda žiada nemocnice, aby prestali poskytovať plánované operácie

Vláda žiada nemocnice, aj súkromné, aby prestali poskytovať plánované operácie a aby svoje kapacity držali na potreby starostlivosti o ľudí nakazených novým koronavírusom. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po mimoriadnom nedeľnom rokovaní, na ktorom vláda riešila situáciu s novým koronavírusom.