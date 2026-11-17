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Vláda vyhlásila rok 2027 za Rok Dušana Samuela Jurkoviča
Vláda schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 340.110 eur pre rok 2026 na podporu realizácie celonárodného programu podujatí súvisiacich s Rokom Dušana Samuela Jurkoviča.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. novembra (TASR) - Rok 2027 bude vyhlásený za Rok Dušana Samuela Jurkoviča. Vláda na svojom utorkovom rokovaní schválila jeho vyhlásenie a zároveň aj jeho organizačné zabezpečenie ako celospoločenskú, kultúrnu a reprezentačnú iniciatívu SR. Na tento zámer vyčlenila vláda na roky 2026 a 2027 aj financie.
Podľa predkladateľa - Ministerstva kultúry SR - cieľom je systematicky pripomenúť život, dielo a európsky význam jedného z najvýznamnejších architektov slovenských dejín, ktorého tvorba výrazne presiahla hranice Slovenska a stala sa súčasťou spoločného kultúrneho dedičstva strednej Európy. Rok 2027 zároveň predstavuje 80. výročie úmrtia Jurkoviča, čo tejto iniciatíve dodáva osobitný historický a symbolický význam.
Realizácia návrhu bude zabezpečená v spolupráci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie), Slovenskej televízie a rozhlasu a mesta Brezová pod Bradlom. Aktivity sa budú realizovať na území Slovenskej republiky, najmä v mestách Bratislava a Brezová pod Bradlom, a v zahraničí na území Talianskej republiky v rámci podujatia Bienále architektúry 2027 v Benátkach.
„Vyhlásenie Roka Dušana Samuela Jurkoviča predstavuje príležitosť posilniť historické povedomie, podporiť ochranu kultúrneho dedičstva, rozvoj kultúrnej diplomacie a prezentáciu Slovenskej republiky ako krajiny s hlbokou architektonickou tradíciou a európskym kultúrnym presahom,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Podľa predkladateľov rok venovaný Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi bude vedený v duchu jeho hodnôt - prepájania tradície a modernosti, rešpektu ku kultúrnej identite, remeselnej kvalite, udržateľnosti a európskej spolupráce.
Osobitný význam nadobúda táto iniciatíva aj v kontexte predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a širšieho stredoeurópskeho dialógu o kultúrnej identite, udržateľnosti, ochrane dedičstva a kvalite verejného priestoru. Záštitu nad Rokom Dušana Jurkoviča prevezme predseda Národnej rady Slovenskej republiky počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine. Záštitu nad Rokom Dušana Samuela Jurkoviča prevezme podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Slovenskej republiky počas kalendárneho roka 2027.
Vláda schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 340.110 eur pre rok 2026 na podporu realizácie celonárodného programu podujatí a aktivít súvisiacich s Rokom Dušana Samuela Jurkoviča. Na budúci rok na tento zámer vláda schválila 805.000 eur. Na rozšírenie Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom bolo schválených 290.000 eur pre rok 2027.
Podľa predkladateľa - Ministerstva kultúry SR - cieľom je systematicky pripomenúť život, dielo a európsky význam jedného z najvýznamnejších architektov slovenských dejín, ktorého tvorba výrazne presiahla hranice Slovenska a stala sa súčasťou spoločného kultúrneho dedičstva strednej Európy. Rok 2027 zároveň predstavuje 80. výročie úmrtia Jurkoviča, čo tejto iniciatíve dodáva osobitný historický a symbolický význam.
Realizácia návrhu bude zabezpečená v spolupráci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie), Slovenskej televízie a rozhlasu a mesta Brezová pod Bradlom. Aktivity sa budú realizovať na území Slovenskej republiky, najmä v mestách Bratislava a Brezová pod Bradlom, a v zahraničí na území Talianskej republiky v rámci podujatia Bienále architektúry 2027 v Benátkach.
„Vyhlásenie Roka Dušana Samuela Jurkoviča predstavuje príležitosť posilniť historické povedomie, podporiť ochranu kultúrneho dedičstva, rozvoj kultúrnej diplomacie a prezentáciu Slovenskej republiky ako krajiny s hlbokou architektonickou tradíciou a európskym kultúrnym presahom,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Podľa predkladateľov rok venovaný Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi bude vedený v duchu jeho hodnôt - prepájania tradície a modernosti, rešpektu ku kultúrnej identite, remeselnej kvalite, udržateľnosti a európskej spolupráce.
Osobitný význam nadobúda táto iniciatíva aj v kontexte predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a širšieho stredoeurópskeho dialógu o kultúrnej identite, udržateľnosti, ochrane dedičstva a kvalite verejného priestoru. Záštitu nad Rokom Dušana Jurkoviča prevezme predseda Národnej rady Slovenskej republiky počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine. Záštitu nad Rokom Dušana Samuela Jurkoviča prevezme podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Slovenskej republiky počas kalendárneho roka 2027.
Vláda schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 340.110 eur pre rok 2026 na podporu realizácie celonárodného programu podujatí a aktivít súvisiacich s Rokom Dušana Samuela Jurkoviča. Na budúci rok na tento zámer vláda schválila 805.000 eur. Na rozšírenie Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom bolo schválených 290.000 eur pre rok 2027.