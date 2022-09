Vláda: Vykonávanie povolania plavčíka by sa mohlo sprísniť

Bratislava 28. septembra (TASR) - Povolanie plavčíka by mohli vykonávať len absolventi akreditovaného kurzu pomoci s vekom minimálne 18 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne rezortu zdravotníctva, ktorý v stredu schválila vláda.



"Z dôvodu ochrany zdravia verejnosti sa upravujú povinnosti prevádzkovateľov prírodných a umelých kúpalísk zabezpečiť plavčíka, ktorý musí mať najmenej 18 rokov a absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci," priblížilo ministerstvo v dôvodovej správe.



Ďalšou zmenou by mohlo byť povolenie vstupu so zvieraťom na kúpaliská pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré môžu vstúpiť v sprievode psa so špeciálnym výcvikom. V súčasnosti sa vstup so zvieraťom na kúpaliská zakazuje pre všetky osoby.