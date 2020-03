Vláda vymenovala do funkcie nových štátnych tajomníkov

Bratislava 21. marca (TASR) - Vláda SR na svojom prvom zasadnutí vymenovala do funkcie nových štátnych tajomníkov v rámci jednotlivých ministerstiev.



Zo schválených materiálov vyplýva, že štátnymi tajomníkmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR budú Jozef Mihál a Soňa Gaborčáková.



Vláda vymenovala do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR Michala Luciaka. Monika Filipová, Ľudovít Paulis a Ivan Husár budú štátnymi tajomníkmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Husár sa stal štátnym tajomníkom rezortu pre oblasť športu.



Štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR bude Lukáš Kyselica. Štátnymi tajomníkmi Ministerstva hospodárstva SR budú Ján Oravec a Karol Galek. Vláda tiež vymenovala Martina Klusa za štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR vláda vymenovala Mariana Majera.