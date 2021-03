Advokátky: Vláda využívala skrátené legislatívne konanie aj bezdôvodne

Bratislava 6. marca (TASR) - Vláda využívala skrátené legislatívne konanie aj na zmeny, ktoré sa netýkali mimoriadnych okolností. V hodnotení prvého roka vlády Igora Matoviča (OĽANO) z pohľadu právneho štátu to pre TASR uviedli advokátky spolupracujúce s Via Iuris Kristína Babiaková a Eva Kováčechová.



Tiež kritizujú, že rezort spravodlivosti implementoval do novely ústavy vylúčenie možnosti preskúmavať súlad ústavných zákonov s ústavou Ústavným súdom až po medzirezortnom pripomienkovom konaní. „Tiež bola doplňujúcim návrhom poslancov v druhom čítaní vložená do ústavy úprava týkajúca sa hmotného zabezpečenia v starobe, ktorá neprešla pripomienkovaním vôbec,“ podotkli. Tieto zmeny boli podľa nich tak zásadné, že odborná verejná diskusia, ktorá by zohľadnila na jednej strane prínos a aj riziká navrhovaných zmien, mala byť nevyhnutná.



V oblasti právneho štátu vyzdvihli ústavnú novelu týkajúcu sa justície, umožnenie uchádzať sa o najvyššie posty v prokuratúre aj neprokurátorom a ich verejný výber. Zároveň vnímajú otázniky v súvislosti s obsadením generálneho a špeciálneho prokurátora. „Majú sedem rokov na to, aby verejnosť presvedčili, že určité obavy súvisiace s ich osobami nie sú opodstatnené,“ dodali.



Zdôrazňujú, že navrhované zmeny súdnej mapy „by mali jednoznačne prispieť k zvýšeniu kvality, rýchlosti a efektívnosti rozhodovania (zníženie počtu súdov, dôraz na špecializáciu súdov a sudcov)“. Považujú to za pozitívny príspevok k prístupu k spravodlivosti a budovaniu právneho štátu.



Výhrady, že súdna mapa nebola dostatočne odkomunikovaná považuje organizácia za čiastočne opodstatnené. „Avšak ofenzívne odmietanie zo strany sudcov je do veľkej miery prejavom nedostatočnej sebareflexie a nepochopenia toho, že súdy sú predovšetkým pre účastníkov konania, nie pre sudcov samotných,“ zdôraznili.



„Ako pozitívne vnímame aj kroky, ktoré polícia a prokuratúra vedie v oblasti odhaľovania a vyšetrovania závažnej trestnej činnosti vo veciach korupcie, organizovaného zločinu a ktorá sa týka aj osôb z prostredia justície, prokuratúry, polície, významných oligarchov, ako aj politikov,“ spresnili. Vyhlásili, že sa tým odhaľuje páchanie trestnej činnosti s priamym zapojením subjektov, ktoré mali byť strážcami spravodlivosti.