Vláda vzala na vedomie informáciu o problémoch siete Govnet

Bratislava 3. apríla (TASR) - Vláda v stredu vzala na vedomie informáciu o pretrvávajúcich bezpečnostných problémoch súvisiacich s vládnou sieťou Govnet. Materiál predložil vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý má do 4. mája obnoviť nad vládnou sieťou bezpečnostný dohľad za súčinnosti ministra informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD).



Kabinet zároveň v uznesení odporúča vedúcemu Úradu vlády SR, riaditeľovi Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) a ministrovi informatizácie zabezpečiť bezpečnostné previerky osôb podieľajúcich sa na správe Govnetu.



Raši po rokovaní vlády priblížil, že Govnet má na starosti okrem iného komunikáciu medzi ministerstvami a orgánmi verejnej moci. Komunikácia je utajená a slúži aj na ochranu bezpečnosti štátu. Po nástupe predchádzajúcej vlády dala bývalá vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) podľa neho odstrániť "nejaké škatule, ktoré našla namontované na vládnej sieti". "Upozorňovali sme ju, že odstraňuje niečo, čo chráni bezpečnosť vládnej komunikačnej siete Govnet. Tie škatule boli v skutočnosti bezpečnostné sondy, ktoré mali chrániť Govnet," podotkol Raši.



Obvinil bývalých premiérov Igora Matoviča (hnutie Slovensko), Eduarda Hegera (Demokrati) a Ľudovíta Ódora, že o situácii vedeli a nekonali. Raši tvrdí, že po odstránení sond evidovali útoky a únik informácií. "Na základe vyhodnotenia informácií sa zváži pokračovanie riešenia tejto demontáže orgánmi činnými v trestnom konaní," povedal.



Zvýšenie ochrany na pôvodnú úroveň prebieha podľa Rašiho na dennodennej báze. Robí na tom Vojenské spravodajstvo aj NASES. "Chcem ubezpečiť, že táto vláda bude robiť všetko pre to, aby bola bezpečnosť Slovenska aj komunikačnej siete, ktorú zdieľajú všetci občania, zabezpečená v najvyššom možnom bode a leveli," uviedol štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher.



Remišová reagovala, že po nástupe do vlády dali urobiť komplexný bezpečnostný audit siete Govnet a Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). "Ukázal, že počas Rašiho a Pellegriniho vedenia informatizácie Govnet nespĺňal bezpečnostné štandardy ani na 35 percent. Chýbala dokumentácia, nefungovalo riadenie incidentov, kľúčoví ľudia, ako napríklad šéf NASES nemali bezpečnostné previerky, čo je nemysliteľné," podotkla.



Vláda v minulom období podľa Remišovej zaviedla opatrenia na zlepšenie bezpečnosti siete a v roku 2022 bezpečnostný audit nezávislým audítorom zopakovali. "Úroveň zabezpečenia siete Govnet sa nám po dvoch rokoch podarilo zvýšiť až o 50 percent. To isté platí o ÚPVS, kde sme bezpečnosť zvýšili z 35 percent na 86 percent," skonštatovala. V súvislosti so zvyšovaním bezpečnosti Govnetu očakáva kšefty, zneužívanie právomocí, porušovanie zákona a ohrozenie bezpečnosti štátu.