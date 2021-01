Vláda: Vzniknúť by mali nové mobilné odberové miesta

Bratislava 15. januára (TASR) – Na Slovensku by mali pribudnúť nové mobilné odberové miesta (MOM) na testovanie nového koronavírusu, doterajšie by mali zvýšiť kapacity. Návrh z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR schválila vláda na svojom piatkovom zasadnutí.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) by mal zabezpečiť vyhlásenie verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území SR na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu.



Minister financií Eduard Heger (OĽANO) má zabezpečiť zvýšenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly MZ SR na realizáciu vytvorenia a zvýšenia kapacít MOM.