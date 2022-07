Z plánu obnovy sa majú postaviť desiatky staníc záchraniek

Bratislava 20. júla (TASR) - Na výstavbu a rekonštrukciu staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) je z plánu obnovy k dispozícii vyše 30,5 milióna eur. Týkať sa to má minimálne 55 staníc. Problematike sa má venovať Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré bude napríklad určovať, kde nové stanice vzniknú. Prostriedky mu bude Ministerstvo zdravotníctva SR poskytovať postupne. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Petra Lániková.



Podmienky súčasných staníc sú podľa ministerstva často nevyhovujúce. "Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti neurčuje lokality vhodné pre sídlo ZZS na základe robustnej priestorovej analýzy a zároveň určuje počet a typ staníc, ktoré majú sídliť v danej obci, čo v niektorých prípadoch spôsobuje koncentráciu viacerých posádok na jednom mieste a znižuje sa tak geografická dostupnosť ZZS," vysvetľuje rezort v materiáli, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní. Tento problém by mal podľa ministerstva čiastočne vyriešiť projekt výstavby staníc ZZS.