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Vláda: Záujmom SR je revitalizovať spoluprácu V4 v štyroch oblastiach
V časti konkurencieschopnosť je hlavná pozornosť venovaná aktuálnym témam európskej politiky, ktoré majú priamy vplyv na konkurencieschopnosť EÚ.
Autor TASR
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Bratislava 1. júla (TASR) - Záujmom Slovenska je revitalizovať spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) najmä v oblastiach, akými sú konkurencieschopnosť, energetika, či počas kľúčových rokovaní o novom Viacročnom finančnom rámci Európskej únie. Vyplýva to z Programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine od 1. júla 2026 do 30.júna 2027, ktorý vzala vláda na vedomie.
„Motívom siedmeho slovenského predsedníctva vo V4 je spoločná snaha o silnejšiu Európu, čo odzrkadľuje aj motto - V4 pre silnejšiu Európu, respektíve ‚V4 a Stronger Europe‘,“ priblížilo ministerstvo zahraničných vecí.
Priority slovenského predsedníctva sú podľa rezortu rozdelené do štyroch hlavných, vzájomne prepojených oblastí, a to konkurencieschopnosť, rozširovanie EÚ, sektorová spolupráca a medziľudská dimenzia. Rozširovanie EÚ je podľa rezortu diplomacie zahraničnopolitickou prioritou všetkých krajín V4.
V časti konkurencieschopnosť je hlavná pozornosť venovaná aktuálnym témam európskej politiky, ktoré majú priamy vplyv na konkurencieschopnosť EÚ. Ide o ceny energií, energetickú infraštruktúru, nový rozpočet EÚ, automobilový priemysel a poľnohospodárstvo, ako aj vedu a výskum, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.
„Vzťahy medzi krajinami V4 sú širokospektrálne a rozvíjajú sa v každej oblasti. Preto je sektorová spolupráca motívom tretej kapitoly programu. Dôraz sa kladie na obrannú spoluprácu, zdravotníctvo, dopravné prepojenia či oblasť spravodlivosti,“ skonštatoval rezort diplomacie.
Tvrdí, že štvrtá oblasť je venovaná medziľudskej dimenzii, najmä podpore Medzinárodného vyšehradského fondu, rozvoju turizmu a menšinám a ich inklúzii.
„Motívom siedmeho slovenského predsedníctva vo V4 je spoločná snaha o silnejšiu Európu, čo odzrkadľuje aj motto - V4 pre silnejšiu Európu, respektíve ‚V4 a Stronger Europe‘,“ priblížilo ministerstvo zahraničných vecí.
Priority slovenského predsedníctva sú podľa rezortu rozdelené do štyroch hlavných, vzájomne prepojených oblastí, a to konkurencieschopnosť, rozširovanie EÚ, sektorová spolupráca a medziľudská dimenzia. Rozširovanie EÚ je podľa rezortu diplomacie zahraničnopolitickou prioritou všetkých krajín V4.
V časti konkurencieschopnosť je hlavná pozornosť venovaná aktuálnym témam európskej politiky, ktoré majú priamy vplyv na konkurencieschopnosť EÚ. Ide o ceny energií, energetickú infraštruktúru, nový rozpočet EÚ, automobilový priemysel a poľnohospodárstvo, ako aj vedu a výskum, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.
„Vzťahy medzi krajinami V4 sú širokospektrálne a rozvíjajú sa v každej oblasti. Preto je sektorová spolupráca motívom tretej kapitoly programu. Dôraz sa kladie na obrannú spoluprácu, zdravotníctvo, dopravné prepojenia či oblasť spravodlivosti,“ skonštatoval rezort diplomacie.
Tvrdí, že štvrtá oblasť je venovaná medziľudskej dimenzii, najmä podpore Medzinárodného vyšehradského fondu, rozvoju turizmu a menšinám a ich inklúzii.